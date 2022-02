En el limbo, denuncia contra Presidente del Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción

Aarón Ojeda Jimeno, comisionado presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), es investigado por conductas calificadas como faltas graves consistentes en simulación de acto jurídico al haber utilizado información falsa para ocupar el cargo que ostenta desde el 16 de abril de 2019.Mediante una denuncia ciudadana, de la cual una copia fue enviada a esta redacción, en julio del 2021 la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), a cargo de Felipe de Jesús Marín Carreón, abrió una investigación para comprobar si el inculpado ostenta dos cargos adicionales al que ocupa actualmente, toda vez que está prohibido por Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.Ojeda Jimeno, que fue designado como presidente del CPC del SEA el 12 de junio de 2021, fue acusado ante el ORFIS de incurrir en faltas graves al haber aceptado el cargo de Comisionado del CPC del SEA, teniendo encomiendas remuneradas en la Universidad Veracruzana (UV) y en el Instituto Nacional Electoral (INE), actividades que impiden el libre ejercicio de su actividad como Comisionado.La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción señala que “los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los Gobiernos Federal, Local o Municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva”.La denuncia del ORFIS señala que el comisionado Aarón Ojeda Jimeno falseó la información respecto de su disponibilidad y disposición hacia el CPC y al propio SEA al simular una situación en aras de una ventaja económica. Además de no contar con un dictamen de compatibilidad que le permita ejercer dos o más cargos públicos.“Por lo que existe la presunción fundada de que el ciudadano Aarón Ojeda Jimeno haya incurrido en las conductas previstas como faltas graves consistente en simulación de acto jurídico, utilización de información falsa y las que resulten de las previstas por los artículos 60 Bis y 69 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, dice la denuncia.Por ello, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ORFIS denunció el 5 de julio de 2021 ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría Ejecutivo del SEA los probables hechos constitutivos de responsabilidad administrativa grave por parte de Aarón Ojeda Jimeno.Mediante el Oficio OFS/DGAJ/4O21/06/2021 dirigido a Pedro Enrique Prieto Soto, encargado del OIC de la Secretaría Ejecutivo del SEA y vocal de Vigilancia del Comité de Control y Desempeño Institucional, solicitó su intervención para verificar la existencia de las irregularidades señaladas e informara al ORFIS, a la brevedad, el resultado de las diligencias para dar el seguimiento correspondiente.Han transcurrido más de 6 meses y no se sabe si el OIC del SEA ya desahogó la petición e informó al ORFIS el resultado.Cabe recordar que el 9 de diciembre del año pasado, el Comité Coordinador del SEA destituyó a Carlos Quiroz Sánchez como Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva, por falta de compromiso e ineficiencia.El Comité Coordinador está integrado por Órgano de Fiscalización, la Contraloría General del Estado (CGE), el Instituto Veracruzano de Transparencia (IVAI), el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz.Sin embargo, esos organismos han guardado silencio ante las presuntas irregularidades de Aarón Ojeda Carreón e inclusive designaron Adriana Paola Linares Capitanachi, exdiputada local de MORENA y expresidenta de la Mesa Directiva de la pasada Legislatura de Veracruz, como Secretaria Técnica, en sustitución de Carlos Quiroz Sánchez, sin que cumpliera los requisitos de Ley.