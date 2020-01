En “elefante blanco” se ha convertido la Junta de Sanidad Vegetal, en Martínez de la Torre

Con el inicio de año, por cierto, malo para los productores de cítricos, los campesinos han enfrentado bajos precios, pero además la insensibilidad e ineptitud de las autoridades, por lo que están convencidos de que la Junta Local de Sanidad Vegetal se ha convertido en un “elefante blanco”.



Gabino Montoya, productor citrícola, dio a conocer que al edificio se le está rehabilitando, pero sin ningún sentido, ya que en nada ayuda a la gente del campo, pues por años los directivos no han hecho nada en favor de la citricultura, las plagas siguen y las únicas veces que han ayudado es regalando fertilizantes para que los productores lo apliquen con sus mismos recursos.



A la vez dio a conocer que, en esta zona de la entidad, se han levantado anteriormente ridículas cosechas por el tema de la sequía del año pasado y ante la grave contingencia no han gestionado nada, dejando abandonados a los productores.



Lo mismo sucede, recordó con el tema de las plagas, pues si hubiera una investigación constante para el combate de éstas, en estos momentos no se tendría el más mínimo riesgo de perder los cultivos, pues el Huanglonbing es una amenaza latente es esta región, concluyó.