En estación de Medellín, tanto el río Jamapa como el Cotaxtla van en descenso lento

En las cuencas de Jamapa, Boca del Río y Medellín de Bravo, el nivel de Río Jamapa continúa en descenso lento, hasta el momento no hay alerta por riesgos de desbordarse, incluso a la altura de la cabecera municipal de Jamapa, se encuentra 2 metros en descenso en comparación al pasado miércoles en que registró su nivel máximo.



Durante esta temporada, el afluente llegó a registrar incremento de 4.5 metros por arriba de su nivel máximo, a tan sólo 2 metros para desbordarse, sin embargo, en las últimas 24 horas ha ido a la baja.



"Tenemos 2 metros arriba de su nivel normal y con un descenso de 2 metros a lo alcanzado en los últimos días (...) se espera que las próximas horas continúe disminuyendo, no tenemos una alerta de desbordamiento", dijo director de Protección Civil de Jamapa, Hady Torres Utrera.



En el caso de la estación de Medellín de Bravo, tanto el Jamapa como el Cotaxtla registran descenso lento, indicó el titular de Protección Civil Municipal, Leopoldo Moreno.



Es esta localidad, el Jamapa se monitorea a 1.5 metros de su estado crítico, mientras que el Cotaxtla a un metro.



"Se ha hecho el monitoreo a ambos ríos, también tenemos comunicación con la misma CONAGUA que nos ubica de manera oficial el descenso o ascenso, afortunadamente va en descenso, va en descenso lento porque ambos ríos presentaron considerable creciente y hace que se tapone un poco y que el desfogue sea más lento".



Los tres municipios se mantienen en coordinación y alertas en caso de que haya cambios pero por el momento no hay reporte de desbordamiento en ninguno de sus puntos.