Países Bajos e Irlanda se sumaron ayer a la lista de países que deciden suspender la administración de la vacuna de AstraZeneca contra el Coronavirus ante los reportes de trombosis en personas vacunadas en Noruega y Dinamarca. El laboratorio anglo-sueco multiplica así los contratiempos en Europa, donde no ha logrado cumplir sus compromisos.



Holanda suspendió hasta el 28 de marzo la inmunización con esta vacuna, después de que en Dinamarca y Noruega se reportaran “posibles efectos secundarios”. En esos países también se suspendió desde hace unos días la aplicación.



“Siempre debemos pecar de cautelosos, por lo que es aconsejable presionar el botón de pausa ahora como medida de precaución”, dijo el ministro holandés de Sanidad, Hugo de Jonge. Asimismo, la Agencia Neerlandesa de Medicamentos (ANM) pidió a los ciudadanos que ya han recibido la vacuna de AstraZeneca que acudan al médico de inmediato si presentan síntomas inesperados, como manchas pequeñas de color azul en la piel.



Poco antes, Irlanda había adoptado la misma decisión, después que Noruega señalara cuatro casos graves de coágulos sanguíneos en adultos vacunados que llevaron al país a suspender el uso de la vacuna de este laboratorio la semana pasada, al igual que Dinamarca, Islandia y Bulgaria. Tailandia y República de Congo aplazaron sus campañas de inmunización.



En la región italiana de Piamonte (noroeste), que el domingo suspendió brevemente la administración de las dosis de AstraZeneca, tras el fallecimiento de un profesor vacunado la víspera, decidió reanudarlas, aunque por precaución retiró un lote de vacunas de la farmacéutica.



En un comunicado, AstraZeneca anunció que el “examen atento de los datos de seguridad disponibles sobre más de 17 millones de personas en la Unión Europea y Reino Unido” que han recibido de su vacuna “no ha aportado ninguna prueba de riesgo creciente de embolia pulmonar, trombosis venosa profunda o trombocitopenia en ningún grupo de edad, sexo, lotes o países en particular”.



En la Unión Europea (UE) y Reino Unido se han registrado trombosis venosa profunda y embolias pulmonares en personas vacunadas pero “mucho menos de lo que podría ocurrir naturalmente en una población general de este tamaño y similar”, subrayó el laboratorio.



El viernes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que “no hay razón para no utilizar” esta vacuna.



Sin embargo, la Agencia Europea del Medicamento (AEM) consideró “probable” una relación causa efecto en al menos algunos casos de los “41 informes de posible anafilaxia observados entre 5 millones de vacunados en el Reino Unido”. Señaló además que las alergias severas deberían agregarse a la lista de efectos secundarios posibles de la vacuna, aunque sigue siendo segura.



Para AstraZeneca, estos problemas se suman a la nueva revisión a la baja del suministro a la Unión Europea para junio y que el laboratorio se ha visto obligado a anunciar alegando problemas de exportación.



De acuerdo con el Financial Times, los problemas de AstraZeneca tienen que ver con su planta holandesa, que no ha entregado una sola dosis en los seis meses posteriores a la firma del contrato, dado que no ha recibido la luz verde de la UE para abastecer al Viejo Continente, a pesar de que se menciona en el acuerdo firmado por AstraZeneca y la Comisión Europea en agosto.



Prevén confinamiento



La región metropolitana de París podría estar próxima a otro régimen de confinamiento colectivo debido al aumento de casos de la nueva variante del Coronavirus y a la disminución de reservas de la vacuna.



Durante el fin de semana, algunos enfermos fueron trasladados de París a zonas menos densamente pobladas. “Si tenemos que ordenar otro confinamiento colectivo, lo haremos”, advirtió el director de la agencia nacional de salud, Jerome Salomon.



En declaraciones a la emisora BFM, Salomon reconoció que el toque de queda impuesto a nivel nacional “no ha sido suficiente” para detener el alza de los casos, principalmente de la nueva variante que fue identificada por primera vez en Reino Unido.



Francia superó el viernes las 90 mil defunciones.



En Dinamarca, las restricciones contra el Coronavirus siguen suscitando protestas, con dos detenciones al margen de una manifestación que congregó a unas 500 personas el sábado en Copenhague, organizado por el grupo Men in Black Denmark, quien critica la “dictadura” del semiconfinamiento.



Alemania suspende el uso de la vacuna



El Gobierno alemán sigue así la recomendación del Instituto Paul Ehrlich, competente en la materia, que considera que es necesario comprobar la potencial relación entre esta vacuna y los nuevos casos de trombosis registrados en Europa tras su inoculación.



Alemania ha suspendido de forma preventiva la vacunación con la fórmula de AstraZeneca contra el Coronavirus tras la detección de varios casos de trombosis, informó este lunes el Ministerio de Sanidad.



El Ministerio de Sanidad apuntó que será en todo caso la Agencia Europea del Medicamento (EMA) quien decida en último término "si esta nueva información afecta a la autorización de la vacuna y en qué forma".



Alemania se suma así a la decisión de parar el uso de la vacuna de AstraZeneca en la lucha contra la pandemia de Coronavirus, como han hecho en los últimos días Países Bajos, Irlanda, Dinamarca, Noruega e Islandia totalmente y, en el caso de algunos lotes, Italia y Austria.



La EMA ha identificado hasta el momento una treintena de casos de trombosis tras una dosis de la vacuna de AstraZeneca. En total se han administrado en la Unión Europea (UE) unos cinco millones de dosis.



La EMA ha apuntado que la tasa de casos de trombosis entre los vacunados "no es mayor que la del conjunto de la población" pero ha añadido que es preciso analizar con detalle lo sucedido.



La fórmula de AstraZeneca, lastrada desde el primer momento por las dudas sobre su efectividad y sus posibles efectos secundarios, es la tercera autorizada en la UE, por detrás de las de BioNTech/Pfizer y Moderna.



Tras su autorización en la UE, el Gobierno alemán -siguiendo las indicaciones del PEI- recomendó emplear la de AstraZeneca solamente para las personas de entre 18 y 64 años, al considerar que no se habían realizado pruebas suficientes con personas mayores.



Recientemente y con el objetivo de acelerar la campaña de vacunación, el Gobierno Federal y los estados federados abogaron por eliminar esta restricción y emplear la de AstraZeneca en toda la población, al igual que las otras dos vacunas contra el Coronavirus.