En fraccionamiento Bugambilias de Xalapa más de 70 familias sufrieron inundaciones

AlCalorPolitico:



Con la lluvia del 12 de mayo, nuevamente se dio la problemática que tiene ya más de 20 años. El agua sube hasta la barda amarilla. Yo mido 1.65 metros, a ese nivel de la barda, me tapa, me cubre a mí.



Más de 70 familias quedaron afectadas por las lluvias. Nadie hace nada y cada vez sube más el nivel del agua, aparte porque construyeron una barda y eso afecta.



Ya se metió un oficio hace dos meses a la Dirección de Desarrollo Urbano, con folio 001368, recibido el 22 de marzo y hasta la fecha no solucionan nada.



Por favor, si me ayudan a publicarlo se los agradeceré mucho, ya que tenemos niños en casa.



Es en el fraccionamiento Bugambilias de Xalapa, en la calle Desierto de Gobi, Desierto de Nubia, Desierto Negev y Desierto de Kalahari.