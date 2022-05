En fraccionamiento de Boca del Río, desde hace un mes, "no cae una gota de agua”

Habitantes del Fraccionamiento Jardines de Mocambo de Boca del Río denunciaron que desde el pasado 11 de abril no cuentan con agua potable y hasta el momento la Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río (CAB) les abastece con pipas que son insuficientes y con líquido de mala calidad.Aunado a ello, deben seguir pagando mensualmente por el servicio con recibos de hasta 6 mil pesos, otros más con cálculo de medidor de agua pagan hasta mil 500 pesos sin que caiga gota de agua en sus viviendas catalogadas como "doméstico residencial".Afirman que si no pagan puntualmente, tampoco les brindan las pipas pero ante la larga espera, muchos han optado por pagar particulares."No me cae una gota de agua, dicen que sí hay y que por tandeo, ni en tardeo hay una sola gota de agua. Estamos con folios para que venga la pipa, a veces no conseguimos los folios o la pipa no llega. Nosotros tenemos contrato de agua residencial doméstica potable, de potable no tenemos nada", dijo Susana Morteo, vecina de la calle Marte."Nos dicen que pidamos la pipa el día que no nos cae, es una burla, no nos cae de lunes a domingo, qué solución nos da realmente CAB, ya estamos cansados. Tarda en llegar la pipa y la gente está con las cisternas vacías por más que la cuidamos", indicó Patricia Montiel Ibarra.Afirman que están desesperados porque ya han acudido en repetidas ocasiones al Ayuntamiento de Boca del Río y al CAB para reclamar que si bien es temporada de estiaje, para ellos no hay tandeo como en otros fraccionamientos, simplemente no hay agua.Advierten que de no tener respuesta, bloquearán la avenida Urano, una de las principales del municipio.“Esto ha generado gastos adicionales como compra de toallitas para el aseo personal, lavado de aljibes, comprar pipas porque no todos los vecinos alcanzan para obtener un folio, muchos tienen que comprar pipas, garrafones de agua adicional para la comida, ya estamos desesperados”.Incluso podrían emprender acciones jurídicas porque señalan que es un fraude que se cobre un servicio que no están proporcionando.“Yo no tengo suministro de agua, traigo agua de otra propiedad porque no me surtían con la pipa, volví a reclamar a CAB. Ya se surten de vez en cuando pero mi cuota me siguen cobrando 15 mil a 20 mil litros de agua que no consumimos (…) son mil 500 a 2 mil pesos mensuales”, dijo otro de los afectados.Piden que se haga ajuste en el cobro mensual porque no tienen el servicio, también para los que hicieron el pago anual anticipado.Afirman que es la primera vez que sucede una situación de este tipo, porque nunca habían pasado tanto tiempo sin el vital liquido.