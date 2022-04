En Hospital Regional de Coatzacoalcos, temen por federalización de salud

Integrantes del Sindicato de Trabajadores del Hospital Regional de Coatzacoalcos están en incertidumbre ante la transferencia de los Servicios de Salud a IMSS-Bienestar que ocurrirá en todo el país.Juan Pablo Sosa, líder de la agrupación, destacó que pese a haber solicitado una reunión con el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, para aclarar el tema o al menos conocer más a fondo la situación, este aún no los ha atendido.La esperanza de los más de 700 trabajadores es que se respeten sus derechos, sobre todo por sigue vigente el decreto del 6 de marzo del 97, en el sentido de que los servicios de salud continúen y el Hospital Regional de Coatzacoalcos continúa en ese decreto."Es un hecho que se está presentando en otros estados como Tlaxcala, Nayarit en el sentido de la transición de los servicios de salud a un IMSS Bienestar, pero aquí en Veracruz hemos tratado de hablar con el secretario de Salud, no hemos podido ser atendidos, lo digo como representante sindical de los trabajadores del Hospital Regional de Coatzacoalcos, de un sindicato estatal", dijo.Abundó que ante la nula respuesta del Secretario, otros compañeros representantes de sindicatos de todo el estado han formado una alianza solicitando esta audiencia."Nos atendió hace un mes el de asuntos jurídicos, Jorge Luis Reyna Reyes, quien nos decía que no hay mayor información", manifestó.Juan Pablo Sosa, agregó que a su vez ellos hablaron con su asesor jurídico, quien les dijo que después de analizar la información, que lo que se ha dado en aquellos estados son convenios para entrada de programas IMSS Bienestar.Sin embargo, sigue vigente el decreto del 6 de marzo del 97 en el sentido de que los servicios de salud continúen y el Hospital Regional de Coatzacoalcos continúa en ese decreto donde se descentralizaron los servicios de salud y al pertenecer a él, no tendrían por qué tener algún tipo de afectación, ni en los derechos, ni en las prestaciones de los trabajadores."Tenemos pensado en nuestro caso que nos hacen falta regularizar hasta 300 trabajadores, que si llega IMSS Bienestar pueda beneficiar a estos trabajadores que aún algunos todavía tienen contratos u otros que llevan así hasta 11 o más años.Pero para los 255 de base, también 70 regularizados y 100 formalizados, esa suma ya en todo caso somos directos de servicios de salud no debemos tener afectación, pero si entra el convenio que sea para beneficiar al trabajador y para poder seguir atendiendo a los pacientes", finalizó.