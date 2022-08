En Hospital Regional de Río Blanco no quieren fiesta, piden mantenimiento

A escasos tres días de que autoridades festejen el aniversario 37 del Hospital Regional de Río Blanco (HRRB), personal del nosocomio criticó que en vez de festejos deberían invertir en mantenimiento pues está deteriorado.Indicaron que en el nosocomio no sirven sanitarios, lavabos, hay goteras en áreas de espera y faltan tapas para los plafones, sin olvidar que el elevador sigue sin funcionar.Recordaron que son dos elevadores con los que contaba el nosocomio cuando se inauguró, pero hace años dejó de funcionar uno y nunca lo compusieron y desde hace semanas comenzó a fallar el otro y ahora sólo funciona por momentos.Explicaron que en ocasiones están esperando pacientes o el personal con los carritos de alimentos o insumos y ya no funciona, entonces tienen que subir cargando todo.Reconocieron que la compostura debe ser costosa, pero la de un lavabo o sanitario no lo es y aún así no los componen, por lo que difícilmente creen que repararán los elevadores, además de que se dejan por días se dejan cajas en los pasillos, lo que entorpece el paso.