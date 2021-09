En julio pasado, Laguna Verde tuvo falla por sobrecalentamiento

La Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV) registró un sobrecalentamiento de la Unidad 2 y un posterior “paro” por especificaciones técnicas.De acuerdo con la Notificación de Evento Reportable (NER) 2-012/2021, el fallo inició a las 07:44 horas del 14 de julio de 2021, con el “disparo” del chiller (sistema de enfriamiento) número 2-T44-CR-001A.Una hora después, a las 08:40 horas de esa fecha, la temperatura en el “pozo seco” alcanza los 65.6 grados Celsius, por lo cual, la unidad entró en fase INOP (fuera de línea).A las 11:40 horas, se declara inoperable el tren de mezclado de hidrógeno DIV-I al alcanzar una temperatura mayor a los 82.2 grados Celsius en el sector 2-D61-TE-7150.Tres minutos después, a las 11:43 se procede “derratear” la unidad 2 y a las 20:50 horas, se alcanza una temperatura promedio en contenedor primario mayor a los 57.2 grados Celsius.Consultado al respecto sobre este evento, el físico-matemático y extrabajador de la nucleoeléctrica Bernardo Salas Mar indicó que un sobrecalentamiento puede conducir a un daño en el reactor, conocido como “derretimiento”.“En el pozo seco se elevan los niveles de temperatura, hay un cierto valor que es aceptable pero después ya no, (…) al sobrecalentarse, el caso más grave es la fusión del núcleo, el problema mayor de un reactor es el LOCA (Loss-Of-Coolant Accident) con la pérdida de refrigerante”, explicó.Salas Mar, académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), refirió que la Gerencia de Laguna Verde arrendó un “chiller externo” y este sistema de refrigeración no se da abasto por la temperatura del reactor e incluso, registró fallas en su operación.“Al fallar y estar deficiente su mantenimiento entonces se tuvo que conseguir uno y opera como un ‘auxiliar’ y son tan malos que vienen fallando y esto obliga a que los reactores tengan que ‘derratearse’ y ya no pueda producirse la cantidad de energía a la red nacional”.El sobrecalentamiento tuvo lugar en el Pozo Seco, esto es, un espacio entre el reactor, las paredes del reactor y la cobertura exterior.