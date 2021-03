En junio, abrirán más sucursales del Banco del Bienestar en Veracruz

A partir del mes de junio empezarían a inaugurarse todas las sucursales del Banco del Bienestar en Veracruz, confirmó el secretario del Bienestar, Javier May Rodríguez.



En entrevista con el delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, recordó que actualmente hay 36 sucursales construidas en la entidad.



Manuel Huerta agregó que además hay en proceso de construcción 36 más y se espera que al final del semestre se haya concluido con una buena parte de las que se tienen proyectadas.



"Vamos a acabar el semestre con la fase siete y estaremos acabando 130", dijo, al agregar que se pretende que en total sean construidas 285 sucursales en el Estado veracruzano.



Al respecto, May Rodríguez señaló que la construcción de estas sucursales coordinará igualmente todos los trabajos desde el Gobierno Federal.



"Estamos muy bien, hemos ido avanzando y esperemos que podamos terminar este operativo que tenemos para estos días" señaló.



El titular de la Secretaría realizó junto con el delegado en Veracruz un encuentro con medios para señalar qué se puede y no hacer en el marco del proceso electoral.



En ese sentido, invitó a los ciudadanos que consideren que se está haciendo uso electoral y político de los apoyos sociales a denunciar ante las autoridades judiciales correspondientes, pues de acuerdo con la legislación federal, dicho proceder representa un delito grave.



"Antes era una práctica; se traficaba con la pobreza de la gente, ahora hay un cambio, no somos iguales, no somos lo mismo", sentenció.



Cabe recordar que con motivo del proceso que se desarrolla, la Secretaría del Bienestar ha elaborado un calendario para pagar los apoyos a partir del 15 de marzo, por adelantado, en razón que durante algún tiempo y con motivo de la veda electoral, no podrá hacerse.