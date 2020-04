En la conurbación de Veracruz, Boca y Medellín, deben cerrar plazas comerciales

El Secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, instruyó a las autoridades municipales de Veracruz, Boca Del Río y Medellín a que cierren plazas comerciales y espacios que no sean de actividades sustanciales.



Durante la conferencia de prensa diaria que otorgan las autoridades de Salud para dar cuenta del desarrollo del Coronavirus (COVID-19) en la entidad, Ramos Alor expuso que dado los 6 casos de transmisión comunitaria que se han presentado en la zona conurbada, fue que se tomó la determinación.



“El Comité técnico, en uso de sus facultades, instruye a Protección Civil, en coordinación con autoridades municipales de Veracruz, Boca Del Río y Medellín, para que supervisen el cierre de plazas comerciales y espacios que no sean de actividades sustanciales”, expuso.



Ante ello, expuso que los sectores considerados como esenciales para el funcionamiento fundamental de la economía y que podrán mantener operando, son los siguientes:



Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud.



Comercios y servicios que no se cierran



También los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención.



De igual modo las actividades involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal.



Se agregan también las actividades de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos.



Ramos Alor también hizo el exhorto a la población para que nadie visite las playas, con el fin de evitar contagios de COVID-19, dado que ya se han presentado 6 casos de transmisión comunitaria.