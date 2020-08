En la incertidumbre más de 300 alumnos de educación especial en Orizaba

En la incertidumbre se encuentran más de 300 alumnos de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) en la región de Orizaba y Córdoba, pues no hay para ellos planes de que reciban educación a distancia y algunos ya perdieron la oportunidad de inscribirse a la universidad.



Padres de familia dieron a conocer su preocupación por el abandono en que está este sector, pues a la fecha no saben qué es lo que va a pasar y hay al menos cinco muchachos que no se pudieron inscribir para ingresar a una universidad al no haber concluido sus acreditaciones.



Explicaron que la suspensión de actividades se dio desde marzo pasado, por lo que los estudiantes que estaban por concluir ya no pudieron acreditar los módulos faltantes, por lo que al menos perdieron ya un semestre.



Mencionaron que los maestros han dado seguimiento a los jóvenes, pero no hay indicaciones de que se emprenderá la educación a distancia ni ninguna línea de trabajo, por lo que, al momento, las cuatro sedes que hay, dos en la región de Córdoba y dos en la de Orizaba, están en la incertidumbre.



Los paterfamilias demandaron a las autoridades educativas que se establezcan las actividades necesarias conforme a la discapacidad de los alumnos y su capacidad de aprendizaje, sin olvidar que las herramientas que cuentan con limitadas, a fin de que se les pueda evaluar sin que se tenga que hacer en modo presencial.