En la incertidumbre, menores con cáncer por desbasto de medicamentos, en zona de Orizaba

La presidenta de la Asociación “Orizaba Propone A.C.”, Osi Pirez de Diez, dijo que la situación que vive es de incertidumbre en el Programa de Niños con Cáncer, porque no se sabe qué sucederá con la atención de los menores pues sigue la falta de medicinas oncológicas y no hay información de cómo se trabajaría con el INSABI.



"Yo lo he dicho, Expori no tiene la cantidad que quisiera tener para apoyar a estos niños. En tres meses, es decir, de octubre a diciembre, nos gastamos un millón 200 mil pesos, entonces vamos a ver".



Añadió que ya no hay Seguro Popular, que era el que se tenía que hacer cargo de los infantes con leucemia.



"Estamos conscientes de que en algún momento se les dirá a los papás que paguen el internamiento de los niños y eso no se vale".



Añadió que no ha habido acercamiento de parte de las autoridades para saber cómo se va trabajar con el INSABI pero dijo que de darse el cobro de internamiento AOPAC no podrá apoyar, pues sería imposible sufragar los gastos de hospitalización.



Recordó que alrededor de 67 infantes están en tratamiento y 56 en vigilancia, los cuales suman 123.



Entrevistada durante la entrega de juguetes que dejaron Los Reyes Magos para los pequeños del programa, dijo que este año estos tres decidieron dejar los presentes personalizados. "Ellos escribieron sus cartas y se trató de que se cumpliera el deseo de cada uno. Se han sumado esas personas a cumplir el deseo de cada una de las cartitas".



Dijo que el año pasado, una estación de radio se sumó a esta causa y en las posadas, quienes entraban al evento que organizaban, no pagaban pero llevaban su kilo de ayuda y se logró una cantidad importante que productos como arroz, frijol y que se entregaron a las familias de los niños.



Pero también dijo que mandaron a componer los reposet del Hospital Regional de Río Blanco y hoy mismo los entregaron también.