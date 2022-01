En la práctica, sistema penal acusatorio ofrece mejores garantías para víctimas: Abogado

A pesar de que el sistema penal acusatorio ha recibido muchas críticas, en la práctica ofrece mejores garantías para las víctimas, aunque se adolece de la agilidad en los trámites, indicó el abogado Luis Edgar Herrera Cerón.Explicó que anteriormente lo que decían los peritos era una verdad absoluta y el mismo procedimiento no permitía ni cuestionarlos, en tanto que ahora se les puede preguntar e indagar sobre las técnicas que usaron para llegar a una opinión, como las llevaron a cabo y hasta si usaron guantes o no, lo que representa una mejor forma para llegar a la verdad y al esclarecimiento de los hechos.El abogado mencionó que, sin embargo, se sigue padeciendo con los tiempos que tarda en recibirse sentencia, por lo que ésta es la parte que se tiene que corregir para que las víctimas o inculpados puedan tener un mejor acceso a la justicia.Indicó que esa dilación se debe tanto a que en ocasiones el asesor jurídico no le da impulsa al caso, como a la carga de trabajo que hay en las fiscalías, y en este aspecto no hay diferencia entre el actual y el anterior sistema penal.Consideró que para poder agilizar esta parte hace falta contar con una mejor infraestructura, hacer más eficientes los recursos que tiene a su cargo la Fiscalía y también una mejor legislación en cuanto a la clasificación de los delitos, por ejemplo, el de amenazas.