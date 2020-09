En Martínez de la Torre, Director de Bachillerato UPAV hace su negocio con cuotas

Qué tal, buenas tardes, quisiera hacer una denuncia contra la escuela Bachillerato Abierto UPAV “José Vasconcelos”, C.C.T 30UOAV102540G.



El docente Juvencio Contreras Jiménez, quien siempre ha mentido en ser el Director de esa escuela, se encarga de cobrarles a los alumnos. Cada trimestre nos cobraba mil pesos, cuando en realidad cada trimestre son de 750 pesos.



Jamás nos quiso dar nuestras matrículas para realizar nuestros pagos en el banco, sólo nos daba unos recibos con su firma y si a él se le olvidaba que realizaste algún pago, ya sea de trimestre, y no tenías tu recibo, te volvía a cobrar aunque ya le hubieras pagado.



A los alumnos, cuando ya les falta un trimestre para salir, les exige pagar el “tramite de legalización” en mil 800 pesos, cuando la legalización cuesta 500 y tanto (no recuerdo muy bien).



Más aparte nos cobraba constancias en 100 pesos y cada domingo le dábamos los 10 pesos del aseo. Cada convivio, aunque uno no asistiera, él te lo cobraba; había chavos que no asistían a la escuela y para pasarlos de trimestre sin ir a la escuela les cobraba mil 500 pesos trimestrales.



Después nos enteramos de que no existía ese pago de “trámite de legalización” y también lo que en realidad costaba el trimestre.



Y que él (Contreras Jiménez) no es el Director, sino que lo es su hijo: el verdadero director es el maestro Édgar Semei Contreras Arango.



Él, su papá —el maestro Juvencio— y su hermana Ana Contreras Arango —que igual ella es grosera con los alumnos y los hace sentir menos—, ellos tres son los que manejan esa escuela.



Les pedí de favor me regresaran el dinero, que son 3 mil 300 pesos y sólo nos hacen dar vuelvas y no nos lo quiere regresar. El maestro Juvencio a mí y mi mamá nos habló golpeado que nos iba a regresar nada, que le hagamos como queramos, que si queremos nosotros vayamos a legalizarlos (sic), pero que no nos va regresar ni un peso.



Lo hemos estado yendo a buscar y no da la cara, nos bloqueó de WhatsApp él y el director Édgar Semei a mí y a mi mama.



Pero el verdadero Director no quiere dar la cara, quien la da es su papá, el maestro Juvencio Contreras Arango. Incluso ya han tenido problemas con maestros porque no les pagan o les descuentan y a los alumnos los engatusan diciéndoles que se llevan con diputados, senadores, políticos y que les van a dar plazas en el Palacio de Martínez de la Torre y en otros lados si trabajan con ellos y así no decir nada.



Yo sólo le pedí me regresara mi dinero, al igual que otros alumnos, pero dicen que no, que ellos tienen tratos con los que están en las oficinas de UPAV de Xalapa y que si yo voy aparte a legalizar mi certificado con mi mamá que ni me van a recibir que porque ellos tienen tratos y firmas y por eso los pasan más rápido.



Como alumnos nos sentimos engañados y traicionados. O sea que ya no se puede confiar en ningún maestro, a todos nos han robado dinero y el maestro Juvencio y Édgar no quieren devolvernos nuestro dinero, incluso se burló de nosotros.



Le pedimos ayuda al Coordinador de Martínez y cuando le dijimos al maestro Juvencio dijo que ese Coordinador no era quién para decirle cómo manejar su escuela, que él no era nada, que era un tonto, que si pudiera lo cacheteaba.



Yo sólo quiero mi dinero de vuelta, que con sacrificios me gano mi dinero día a día, al igual que mis compañeros que por miedo al maestro Juvencio no han querido hacer nada público porque nos engaña diciendo que tiene convenios y asociados y que nosotros si vamos ni nos van a pelar pero como el es el "Maestro Juvencio" tiene más prioridades en las oficinas de Xalapa de UPAV.





Atentamente,



Tania Angélica Juárez Bello