En mayo, arranca vacunación de veracruzanos de 50 a 59 años

En Veracruz la vacunación contra el COVID-19 para adultos de entre 50 a 59 años comenzará el próximo mes de mayo.



Lo anterior lo afirmó el delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien además señaló que los adultos mayores de 60 años ya no recibirán la primera dosis durante este mes de abril.



Añadió que quienes se hayan atrasado deberán esperar hasta nuevo aviso si no pudieron presentarse en su modulo el día que les correspondía.



Huerta Ladrón de Guevara explicó que la Jornada Nacional de Vacunación lleva un orden y cualquier cambio debe ser aprobado por el Consejo de Salubridad General.



El funcionario federal subrayó que las últimas convocatorias hechas en la entidad en distintos municipios son estrictamente para la vacunación de la segunda dosis.



“Ahorita que estamos entrando a la segunda dosis encontramos que tenemos que hacer campañas informativas para que la gente sepa que no vamos a vacunar las primeras dosis.



“Serán estrictamente segunda dosis; si alguien cae en el supuesto de que quiera vacunarse y cuando fue su oportunidad no pudo, ya habrá otro momento de oportunidad”, declaró Huerta Ladrón de Guevara.



Explicó que para inmunizar a adultos mayores rezagados se requiere que el Consejo lo apruebe y es posible que esto ocurra a la par de la inmunización de ciudadanos con entre 50 a 59 años.



“De 50 a 59 años empezará en mayo; actualmente estamos concentrados en acabar lo de los adultos mayores y tenemos el compromiso de hacerlo en la última semana de abril”, informó en entrevista.