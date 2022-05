En memoria de ciclista atropellado, colocan bicicleta blanca en Xalapa

Ciclistas colocaron una bicicleta blanca en la calle Camino Antiguo a Naolinco, de la colonia Campo de Tiro, en Xalapa, como homenaje in memoriamde Francisco Gómez, ciclista que murió atropellado por un automovilista que se encuentra prófugo.El presidente de Physis Ciclovida A.C, Luis Fernando López Galicia, señaló que los familiares del fallecido actualmente enfrentan serios problemas económicos debido a que la víctima era el sustento de sus 3 hijos y su esposa.Añadió que también continúan con el proceso penal que se originó por el accidente del pasado 7 de mayo, aunque el conductor del vehículo sigue prófugo y su copiloto, la mujer Elpidia “N”, está siendo procesada por el delito de homicidio doloso.Cabe señalar que familiares de la mujer que se encuentra en prisión preventiva se han manifestado para reclamar su inocencia, argumentando que ella no conducía la unidad que atropelló a Francisco Gómez.López Galicia indicó que la viuda tiene problemas económicos derivados del funeral y los trámites ante la Fiscalía le han resultado engorrosos, pues pierde días completos acudiendo ante las instancias de procuración de justicia.“Tienen muchos problemas económicos derivados del funeral y de los gastos funerarios. Más allá de buscar que alguien esté en la cárcel se trata de indemnizar y que la Fiscalía haga justicia, porque a cualquiera que ande en bicicleta nos puede pasar”, dijo.Mencionó que los ciclistas de la ciudad se encuentran comerciando playeras, cuyo donativo va directamente para la familia del fallecido y esta semana entregaron 5 mil pesos.“Este es un llamado a los servidores públicos en turno; familias quedan destrozadas por personas que se dan a la fuga. También para la Fiscalía que haga justicia, que atienda la demanda económica que tiene la familia. La bicicleta blanca se va a quedar ahí como una cicatriz, una muestra de que alguien falleció”, explicó el ciclistaAdemás, recordó que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial obliga a los reglamentos locales y las leyes estatales a la homologación para dar preferencia vial a los peatones y ciclistas, lo que no se está cumpliendo en Xalapa pues apenas esta semana se registró el atropellamiento de una mujer.“Les cedemos todo el espacio a los vehículos motorizados, se construyen puentes, distribuidores viales, pasos a desnivel pero no se prevé primero por dónde va a pasar el ciclista o el peatón”, consideró.Finalmente, en caso de que alguna persona busque apoyar a la viuda de Francisco Gómez, indicó que puede hacerlo a través del número 228 593 63 41, así como mediante los colectivos Divas Urban Bike y Physis Ciclovida A.C.