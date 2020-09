En MORENA, no temen a alianza PRI-PAN-PRD; critican su “ideología y moral”

“El diablo los hace y ellos se juntan”, dijo Esteban Ramírez Zepeta, aspirante a la dirigencia estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Veracruz, sobre la posible alianza PAN-PRI-PRD para participar en el proceso electoral 2021, afirmando que ni así podrán ganar.



“Los mismos corruptos se llaman entre sí, son como imanes, si ya se van a juntar, adelante”, expresó durante entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, al referir que la alianza de MORENA es con la ciudadanía.



Esteban Ramírez, quien dejó un cargo en el Gobierno del Estado hace 7 meses para iniciar labores con la militancia morenista, con miras a participar dentro del Comité Estatal, expuso que en su momento, quien quede al frente de la dirigencia nacional podrá decidir sobre las coaliciones, sin embargo, lo más importante para MORENA es hacer alianza con la ciudadanía y con el pueblo.



“Y ya que ellos hagan su menjurje, porque imagínate, ahora PRI y PAN se van a unir y todavía con el PRD, entonces yo no entiendo qué tipo de ideología tienen esos partidos, qué tipo de ideales tengan o cuál sea su comportamiento moral para hacer eso; es algo terrible y no sé qué vaya a pensar su militancia de ese tipo de alianzas”, asentó.



Afirmó que dicha coalición se realizará con el único objetivo de no dejar que se aterricen los proyectos de la Cuarta Transformación.



Sin embargo, dejó en claro que en MORENA existe unidad y quien sea que logre la dirigencia estatal, trabajará en conjunto para que la ciudadanía se una y se logre el proyecto de nación.



Aun con este tipo de coaliciones que únicamente buscan derrotar a MORENA para mantener el poder, “no podrán”, aseguró Ramírez Zepeta.



“Van a perder todo, se tienen que unir para combatir, para intentar ganar a MORENA; pero es fácil, nada más hay que decirle a la ciudadanía: miren, cuando decíamos que existe el PRIANRD, ya ahí lo tienen, ahora de manera oficial”, dijo.



Recordó que esos mismos partidos tuvieron a cargo los gobiernos anteriores y dejaron al Estado en una situación muy complicada, endeudado y con muy malos trabajos en todas las áreas, en administración pública y en los municipios.



El ejemplo de que MORENA continúa más fuerte, asentó, es que sólo tuvieron 15 días para recolectar un aproximado de 360 mil firmas de apoyo para la iniciativa de juicio a expresidentes de la República y esto se logró con unidad y organización.



De esta manera, Ramírez Zepeta consideró que MORENA podrá ganar en todos los municipios y también todas las diputaciones locales.



“No habrá nada que nos pare”, aseguró al mencionar que incluso están pensando en lo que antes se le denominaba, “carro completo”.



“Decían que nosotros no lo íbamos a lograr pero vamos a lograr todo; que eso mismo que se hizo en el 2018 continué, tenemos que hablarle claro a la ciudadanía: quieren que la Cuarta Transformación continúe o quieren que los gobiernos corruptos del PRI, PAN y PRD regresen a gobernar”, destacó.



Dirigencia estatal



En otro tema y sobre la convocatoria para la dirigencia estatal del partido, Esteban Ramírez expresó que no hay tal, hasta que se defina quién queda al frente de la dirigencia nacional, sin embargo y aunque ya inició el proceso electoral federal, aún pueden realizarse las renovaciones de dirigentes en los Estados.



“Lo que los mándate el Tribunal hacer, se va a realizar en el tema nacional (...), en el tema local, el proceso se fue hasta enero, entonces nosotros tenemos un poco más de tiempo para definir cómo será el proceso interno”, explicó.



A decir de Ramírez Zepeta, hay tres formas para definir la dirigencia estatal de Morena: por designación directa del Comité Ejecutivo Nacional, en cuanto quede constituido; la otra forma es por asambleas distritales pero sería muy complejo por el número de militancia que tiene Morena; y por último, la tercera sería la encuesta.



“Por la cual yo me pronuncio, es que se lleve a cabo la encuesta en Veracruz, con el mismo procedimiento que a nivel nacional, si ya se tiene ese procedimiento que se repita aquí, ya otros compañeros aspirantes igual estaban pronunciándose por la encuesta”, dijo Esteban Ramírez.



Y es que definió que quién logre la dirigencia por el método de la encuesta, estará legitimado y con ello se evita la problemática que pudiera traer una designación directa.