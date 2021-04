En Naolinco se niegan a usar cubrebocas, “ya estamos en verde”, argumentan

El director de Protección Civil de Naolinco, Eduardo Yáñez, admitió que la población está “relajando” las medidas como el uso del cubre bocas a pesar de que se les exhorta a portarlo.



Lo anterior al ser cuestionado sobre quejas de visitantes que han señalado que algunos empleados de zapaterías durante los últimos días se niegan a seguir las medidas.



Entrevistado, precisó que por parte del área se hacen supervisiones a todos los locales, incluidas las zapaterías; no obstante, han observado que hay quienes no se colocan su mascarilla pues argumentan que el Estado se encuentra en semáforo verde.



“Hemos andado, cada semana se supervisa, pero como en Veracruz estamos en semáforo verde la gente se destrampa y ya no quiere usar cubrebocas, les dices y no toman los cuidados necesarios y no sólo en Naolinco, así están en muchos lugares”, explicó.



Dijo que se espera que no se registre una nueva ola de contagios, toda vez que la gente se está confiando de la semaforización a nivel entidad.



“Estamos esperando, ojalá que no haya un rebrote. Nosotros sólo vamos a exhortar, pero no podemos sancionar a nadie, la gente como ya vio el semáforo no hace caso, te dicen que están bien”, finalizó.