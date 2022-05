En nivel crítico el río Cazones; si no hay buenas lluvias en junio podría secarse

El río Cazones está en uno de sus niveles más críticos de las últimas temporadas de estiaje. “Si no hay buenas lluvias en junio podría secarse”, resumió Pedro Tolentino Blanco, exagente municipal del ejido Lázaro Cárdenas, asentado en las proximidades.La oficina operadora de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz refirió que el río tiene actualmente 90 centímetros en su nivel, que, aunque es preocupante, no ha generado desabasto, toda vez que recientemente se construyó una especie de dique para facilitar la captación.Sin embargo, en el trayecto entre los puentes Cazones I y II, se observa solamente agua estancada invadida con una capa de limo.El 26 de abril hubo lluvias generalizadas y el cuerpo de agua tuvo ligera recuperación, pero el nivel ha decrecido gradualmente en las últimas semanas, recalcó Tolentino Blanco.“Esperamos las aguas de junio, porque si no, el río se podría secar. Las represas han ayudado mucho para abastecer de agua y eso nos está permitiendo aguantar al límite”, abundó el residente la parte limítrofe con Tihuatlán.Asimismo, hizo notar que persiste el grave problema de contaminación por descargas de drenajes, al grado que, la última vez que el río subió de nivel, hace tres semanas, comenzaron a fluir aguas negras que estaban estancadas.Abundó que tanto Poza Rica como decenas de localidades de Tihuatlán dependen de este río, pues tan sólo en este último municipio están asentadas en la ribera las comunidades de Lindero, Zacate Colorado, Flores Magón, Dirección de Caminos, Manantial, Plan de Ayala, Úrsulo Galván, una parte de Paso de Pital y La Concepción.“Si el río llegara a secarse, que Dios quiera que no suceda, va a ser una catástrofe. Ojalá que pronto se acabe la sequía y que comiencen las lluvias, porque mayo nos ha golpeado con el calor y sin lluvias”, concluyó.