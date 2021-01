En norte de Veracruz, desinteresa formar parte de comités municipales electorales

Pese a la ampliación de la convocatoria para la recepción de solicitudes, cuya prórroga concluye este lunes 18 de enero, en cinco municipios de la zona norte no se han inscrito aspirantes a integrar los comités municipales del Organismo Público Electoral (OPLE) Veracruz.



La fecha límite era el pasado 10 de enero, pero se amplió el periodo para incrementar la participación ciudadana en la conformación de los 212 consejos municipales y los 30 distritales.



Sin embargo hasta la tarde de este domingo en los municipios de Chontla, Chinampa de Gorostiza, Tamalín y Citlaltépetl, enclavados en la Sierra de Otontepec, además de Ozuluama, no se habían recibido solicitudes de registro, confirmaron fuentes del OPLE.



Este domingo en Citlaltépetl se mantenía instalado un módulo para la recepción de documentos, pero hasta pasado mediodía no se habían inscrito ciudadanos.



Con base en la convocatoria, cualquier persona puede ser funcionario electoral, siempre y cuando sean vecinos o residentes del municipio o distrito de interés, además de tener 23 años cumplidos.



Asimismo, se debe contar con credencial para votar vigente, no tener un vínculo marcado con partidos políticos, entre otros.



Para los interesados en integrar los consejos municipales la aplicación del examen de conocimientos generales, por parte de la Universidad Veracruzana, será el 23 de enero, y el día 16 para los consejos distritales.