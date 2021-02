En operativo detienen a 3 presuntos integrantes de banda delincuencial, en Acultzingo

Como resultado del mega operativo a cargo de fuerzas de seguridad estatales y federales, tres integrantes de una banda dedicada al robo y secuestro fueron aprehendidos en el municipio de Acultzingo.



Fue la tarde del pasado viernes que el operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Fuerza Civil, Guardia Nacional y SEDENA dio como resultado la detención de tres integrantes de la banda de "Los Yovas".



A pesar de que el operativo culminó hasta entrada la noche, no se logró dar con el paradero de Yovanni "N", líder de la banda criminal dedicada a diversos ilícitos cometidos en municipios conurbados.



Según se conoció, durante la madrugada del sábado en un recorrido de vigilancia fuerzas estatales ubicaron a sujetos armados sobre las vías, a la altura de la comunidad Vaquería de Acultzingo, iniciando una persecución hasta la localidad de Rancho Viejo, en el municipio de Nogales.



En el lugar se detuvo a Arturo "N", Rafael "N" y David "N", quienes tenían en su poder un arma de fuego larga con cartuchos útiles y percutidos, misma con la que agredieron a los policías.



Así mismo se les decomisó hierba verde, al parecer mariguana, teléfonos celulares y otras pertenecías que fueron puestas a disposición de la autoridad competente.



No se reportaron lesionados y el operativo se prolongó hasta entrada la noche en diversas comunidades, donde también aseguraron una casa de seguridad. Sin embargo, no se ubicó el paradero del líder de la banda a pesar del operativo implementado por tierra y por aire.



Los tres detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República y posteriormente serían trasladados al penal de La Toma, hasta en tanto se investiga su presunta participación en robos y secuestros perpetrados en los municipios de Mendoza, Nogales y Río Blanco.