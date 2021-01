En Orizaba alistan albergue para familiares de enfermos con COVID

Aunque a últimas fechas no se ha usado el albergue que instaló el Ayuntamiento en el Coliseo La Concordia para recibir a familiares de pacientes del Área COVID del Hospital General Regional de Orizaba (HGRO) del IMSS, el lugar está listo para ponerse en funcionamiento, indicó el alcalde Igor Rojí López.



Mencionó que a últimas fechas no se ha usado pero se esperará a ver qué sucede en estas semanas, pues se sabe que están ingresando pacientes al HGRO y se podría volver a ocupar.



Comentó que el año pasado sí hubo personas que se quedaron ahí pues tenían a familiares internados en el nosocomio.



“El albergue está listo, sigue con todo, si se necesita se tendrá que poner en marcha, ahorita no hay nadie pero está ahí el albergue”, señaló.



El alcalde recordó que el tema del COVID lamentablemente está lejos de ceder y tan sólo del pasado jueves al domingo se aplicó un filtro sanitario en el centro de la ciudad como parte de una medida decretada por el gobierno del estado para restringir la movilidad.



Destacó que con esas acciones se busca el control de la pandemia y que disminuyan los contagios y las muertes, pero aunque hay mucha gente que se cuida, otra no lo está haciendo.



De acuerdo con el más reciente reporte de las autoridades de Salud emitido la noche del 17 de enero, en la entidad sumaron 207 nuevos casos, con lo que se llega a un total confirmado acumulado desde el inicio de la pandemia de 46 mil 775.