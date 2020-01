En Orizaba, se alistan para sancionar a comercios que sigan dando bolsas de plástico

Toda vez que el tiempo ya se cumplió, autoridades estarán trabajando de manera coordinada con la COFEPRIS para sancionar a aquellos establecimientos que no respeten el reglamento para ya no dar bolsas plásticas con sus productos, indicó Raymundo Reynoso Limón, director de Desarrollo Económico del ayuntamiento de Orizaba.



Aclaró que será COFEPRIS la encargada de aplicar las sanciones a quienes incumplan con esa disposición.



Reconoció que al momento no se tiene una ficha estricta que les diga sobre el material biodegradable, por lo que se tendrá que buscar más información por parte de ellos en este tema también.



Explicó que se conoce que hay materiales biodegradables provenientes de la hoja de maíz, de la sábila y de otros productos, en tanto que se comenzó a manejar como biodegradables algunas bolsas de plástico más delgado.



Consideró que a la fecha el 60 o 70 por ciento de los comercios ya están en ese ambiente, incluso los restaurantes y ojalá que no haya necesidad de multar a nadie para que la gente entienda que esto ya se acabó.



Recordó que el año pasado se estuvo trabajando mucho esto, con pláticas con los comerciantes para enterarlos, por lo que saben que ahora tendrán que regresar al uso de los cucuruchos de periódico, recipientes propios que lleven los clientes o bien bolsas de material biodegradable.