En parque Doña Falla de Xalapa, viveristas entran en pleito con Jefe de Hortalizas

Viveristas del parque Doña Falla solicitaron las destitución del jefe de Hortalizas, Silvestre López Paniagua, pues aseguraron que ya no les es posible trabajar con él, al ser una persona déspota y discriminar a los trabajadores.



Aunque el reclamo se realizó hace algunos días, en esta ocasión llegaron al Centro de Xalapa, para hacer la petición directa al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros, ya que aseguraron tener nula respuesta por parte del Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA).



"Él quiere meter a gente y ya no hay espacios, los quiere meter a la fuerza. Venimos a entregar un oficio al secretario Eric Patrocinio Cisneros y al señor gobernador Cuitláhuac García, para que nos reciba, porque con SEDARPA ya no habrá diálogo. Pedimos destitución del ingeniero Silvestre López Paniagua", dijo Lourdes Ramírez López, representante de los viveristas del parque.



Refirió que son 35 los inconformes que ya no desean trabajar con López Paniagua, esto, al cumplirse dos años de la problemática y no tener respaldo de ninguna autoridad.



"Lo que pedimos es la destitución del señor, nos dicen que no lo pueden destituir porque entonces dejarían a una familia sin sustento, lo pueden reubicar pero quieren que el señor siga ahí a conveniencia de ellos, ya no lo queremos ahí, por prepotente".



Recordó que uno de los principales motivos para pedir la remoción de Silvestre López es que los tiene amenazados con no tener comodatos, ya que los viveristas se niegan a trabajar de la forma en que él lo solicita.



"Ya tenemos una manera de mantener el parque en óptimas condiciones porque somos viveristas. La mensualidad que pagamos es para dar mantenimiento al parque, entonces con ese presupuesto ya no podemos dar más porque no tenemos ningún apoyo de gobierno. Nosotros ya sabemos cómo mantener bonito el vivero".



Además, señaló que el jefe de hortalizas les pide flores para uso personal o les solcita mercancía a nombre del gobierno.



"Porque no se le regalan flores, él dice que entonces el viverista no está apto para estar en el parque. Son imposiciones que él tiene. En el mes de diciembre pidió plantas y dijo que eran para gobierno. Las pidió a un viverista, que según se las iban a pagar, no podemos estar regalando plantas", concluyó.