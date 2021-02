En Perote, aperciben a negocios que no cumplen medidas por COVID

El regidor segundo de Perote, José Luis León Hernández, informó que se entregaron oficios de apercibimiento a establecimientos que no cumplían con las medidas sanitarias durante las Alertas Preventivas.



El funcionario municipal indicó que como parte de las acciones que se llevan a cabo para disminuir contagios, se hicieron recorridos y se observó que algunos empleados no portaban cubrebocas, sin embargo, aunque hubo molestia por parte de éstos, terminaron por cumplir las medidas.



"El llamado de atención fue porque los empleados de los comercios no portaban el cubrebocas y aunque al principio hubo molestia, finalmente todos respondieron favorablemente, pues se les indicó que en caso de incumplir podría aplicarse una sanción económica", explicó.



Además, dijo que los negocios que más han presentado problemas para el cumplimiento de las medidas sanitarias son los dedicados a la venta de calzado y ropa.



Finalmente, agregó que el cierre de las vialidades continuará el resto de la semana, pues a su decir, la movilidad de la ciudadanía sí se ha visto reducida.



"Por ahora continuará el cierre de vialidades toda esta semana, pues sí nos está resultando para disminuir la movilidad de la ciudadanía y con esto ayudar a la propagación del virus", concluyó.