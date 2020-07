En Poder Judicial de Veracruz hubo “zafarrancho”, hay problemas internos: Magistrada

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, contradijo a sus compañeros y afirmó que el pasado miércoles 15 de julio, hubo un “zafarrancho” en el Poder Judicial de Veracruz entre magistrados y consejeros.Lo anterior, según se reportó, debido a cambios de personal administrativo.“Tengo 48 años de servir a la institución y es la primera vez que veo un zafarrancho de ese tamaño, en lo personal me apena porque yo quiero mucho a la institución, he pasado más tiempo dentro del Poder Judicial. Lamento mucho la actitud y la falta de liderazgo de la señora Sofía Martínez”, dijo la Magistrada al criticar a la Presidenta del Poder Judicial.De acuerdo a lo que se informó aquel día, incluso tuvieron que llegar elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) al edificio del Tribunal Superior de Justicia para apaciguar la situación.Todo, trascendió, porque se cambió a la Secretaria del Consejo, a la Subdirectora de Recursos Materiales y al titular del área jurídica.No obstante, el mismo día los magistrados Pedro Reyes Marín y Concepción Flores Saviaga negaron que hubiera algún conflicto, asegurando que todo ocurrió en orden y hubo una confusión porque dos patrullas se detuvieron afuera de las instalaciones.Ahora, Castañeda Palmeros lamentó que la confianza de los ciudadanos hacia la credibilidad del Poder Judicial se vea afectada por problemas internos.“Cada quien que pudiera tener alguna controversia, debería saber que su asunto se resolverá de manera justa y ética, en cambio, esto deja mucho que desear. Es lamentable la situación”, dijo.Criticó que dicha institución esté conformada de gente improvisada que no rescate el sentido de impartir justicia.“Estos señores quieren estar aquí en Xalapa y no andar en los lugares inhóspitos”.