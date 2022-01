En protesta, Exsíndica y Exregidor no aprobaron Cuenta Pública 2021 de Teocelo

El exregidor único de Teocelo, Luis Valencia López y la exsíndica, Zayra del Carmen Martínez, no aprobaron la Cuenta Pública 2021, esto debido a la falta de pago de aguinaldos y quincenas a personal de confianza.De acuerdo al acta de sesión ordinaria 99, el exedil, expuso que se abstuvo de aprobarla, debido a que conocía que existía un pago pendiente de la segunda quincena de diciembre, así como el aguinaldo correspondiente al año 2021 al personal de confianza, agentes municipales y ediles.Mientras que la extitular de la sindicatura, refirió que, con la finalidad de garantizar transparencia en el pago de la segunda quincena y aguinaldos del personal mencionados antes, derivado del pago oportuno del ISR, prefería no firmar la Cuenta Pública 2021.Por su parte, el exalcalde Mario Chama, argumentó que los recursos se ejercieron de la mejor manera, sin embargo, la pandemia “movió” las finanzas de cualquier institución gubernamental, además de que, en su momento, no se les descontó a los trabajadores el ISR.Por ello, la Cuenta Pública 2021 de Teocelo únicamente contó con el voto de calidad del expresidente municipal.