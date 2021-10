En próximo Congreso de Veracruz, MORENA tendría control total

De no presentarse fracturas internas entre las 7 fuerzas políticas que habrán de conformar la 66 Legislatura de Veracruz que se instala el próximo 5 de noviembre, la fracción parlamentaria de MORENA en coalición con sus aliados del PVEM y PT tendrá el control absoluto y avasallador en el Congreso del Estado para los próximos tres años.Si bien es cierto que ningún grupo parlamentario está sobrerrepresentado y que no tiene mayoría simple ni absoluta, de los 50 Diputados locales, 30 de mayoría relativa y 20 de representación proporcional, MORENA tendrá 25 curules, el PT, 5 y el PVEM, 4.Por lo que, de no suceder otra cosa, MORENA, con sus aliados petistas y ecologistas con los que conformó la coalición “Juntos Haremos Historia”, asegura 34 votos para lograr la mayoría calificada que le facilitará el camino para aprobar todo a lo que sus intereses convengan.En contraste, con los 8 Diputados del PAN, 4 del PRI, 2 del PRD y 2 de MC, sólo habrá 16 votos.Además, presidirá la Junta de Coordinación Política y las principales Comisiones Permanentes como son la de Hacienda del Estado; Hacienda Municipal, Justicia y Puntos Constitucionales; Gobernación; Administración y Presupuesto; Vigilancia; Instructora; Seguridad Pública; Procuración de Justicia; Organización Política y Procesos Electorales y de Igualdad y Género.Con un legislador morenista de la diversidad sexual, desde este momento, se entreabre la puerta para una eventual reforma al artículo 75 del Código Civil de Veracruz que permita el matrimonio igualitario, reforma que se ha retrasado ante la presión de la Iglesia católica.Así, la bancada de MORENA tendrá prácticamente el voto de las dos terceras partes para autorizar sin problemas, en caso de presentarse alguna solicitud, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los Ayuntamientos, la contratación de créditos y aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Gobierno Estatal.En caso de que pudiera presentarse alguna situación extraordinaria, podrá declarar la desaparición de un Ayuntamiento y nombrar un Concejo Municipal; aprobar Juicios de Declaración de Procedencia (desafueros) y Juicios Políticos y la suspensión o revocación del mandato a ediles.Los grupos parlamentarios opositores a MORENA estarán avasallados por la aplanadora morenista.