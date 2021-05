En Puebla, PVEM hizo candidato a presunto agresor de comunicadora xalapeña

La Red de Mujeres Feministas de Veracruz (REMUFEVER) denunció a través de redes sociales la reaparición como candidato a la Presidencia Municipal de Tulcingo, Puebla, de Josué Meza Rodríguez, el hombre que en 2019 presuntamente agredió a la comunicadora veracruzana María del Refugio Gómez Acosta, mejor conocida como “Coquis Gómez”.



El colectivo de activistas, académicas y organizaciones unidas en favor de la defensa de los derechos de las mujeres en Veracruz, posteó el siguiente mensaje en su cuenta de Facebook:



“En el 2019, Josué Meza Rodríguez golpeó con saña a una comunicadora xalapeña porque ésta le reclamó el que sus perros agredieron a los de ella. La golpeó en la cara y en el cuerpo. La pateó estando en el suelo delante del hijo de la comunicadora y de varios vecinxs. Le dieron sentencia para cumplir en libertad; al sistema de justicia no le parece grave que un tipo ataque a una mujer de esa manera. Hoy va como candidato para la Presidencia Municipal de Tulcingo, Puebla”.



A través de las redes sociales, diversos colectivos están moviendo videos y el cartel de campaña de Josué Meza, en donde se observa al candidato afirmando que “Tulcingo quiere más propuestas y menos críticas” y “te necesitamos para rescatar nuestro pueblo”.



El PVEM, un partido severamente cuestionado en Veracruz y en todo el país, enfrenta una polémica más por respaldar a este candidato “golpeador”.



“Es inadmisible que el Partido Verde de Puebla haga candidato a Presidente Municipal de Tulcingo a Josué Meza, agresor de mujeres que golpeó y ocasionó graves daños físicos a Coquis Gómez en Xalapa hace 2 años, dejándole secuelas hasta hoy. No hay ética, ni decencia ni respeto hacia las mujeres de parte de un partido que postula a un AGRESOR SENTENCIADO. ¿Qué demonios no verifican el registro de agresores? El fulano quedó inscrito por 5 años. No lo vamos a permitir”, posteó la doctora Mónica Mendoza Madrigal, titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Veracruz.



Viralizado ya en redes sociales, los cibernautas exigen justicia para Coquis Gómez y un castigo ejemplar para Josué Meza Rodríguez, quien ha negado ser Josué “N”, tal y como fue boletinado en 2019 por las autoridades de procuración de justicia que lo liberaron por una pequeña fianza.



Hace algunas horas también, a través de su cuenta de Facebook, Coquis Gómez escribió:



“Mi agresor ya dio la cara y lo hizo como candidato a la Alcaldía del municipio de Tulcingo en el estado de Puebla por el Partido Verde Ecologista. En pose de víctima alega que no es él del que se dice en todos los documentos y reportajes, que él no es Josué “N”. ¿Ya ven para qué sirve para el resguardo de identidad en manos de delincuentes, agresores, violentos misóginos? Compartan porque en Puebla se acaban de enterar de lo que este animal hizo apenas ayer”.



“El tipo primero dijo que no era la misma persona, ahora dice que todo es una mentira y que por eso salió libre. No. Salió libre porque al sistema de justicia no le parece grave que un tipo ataque a una mujer de esa manera”.



La voz de las Brujas del Mar



Hace poco más de un mes, el colectivo feminista “Las Brujas del mar” publicaron una galería de candidatos a puestos de elección popular postulados por las distintas fuerzas políticas con presuntos antecedentes de abuso, acoso y violencia contra las mujeres.



“Hola @PartidoMorenaMx, @AccionNacional, @partidoverdemex, @PRDMexico, @MovPRImxOficial, @SiPorMx, @fuerzaxmexico, @MovCiudadanoMX y @PESNacionalMX. Por acá las feministas les estamos haciendo la chamba de investigar a sus candidatos, les dejamos aquí a sus representantes”, se leyó en el mensaje difundido por la agrupación feminista en su cuenta de Twitter.



Y así, publicaron al menos 36 fotografías de los supuestos agresores, abusadores violadores y presuntos promotores de redes de pornografía que aspiran a ser alcaldes o diputados locales y federales en varios estados del país postulados por los partidos políticos con registro oficial nacional.



Entre los veracruzanos que figuran en las galerías exhibidas por las Brujas del Mar, figuran Rubén Ríos, diputado local de Morena por el distrito electoral XIX, aspirante a la alcaldía de Córdoba, el expresidente de la mesa directiva de la LXV Legislatura del estado es señalado por el colectivo feminista de “agredir físicamente a su esposa”.



Otro es Marcos Isleño, precandidato a la alcaldía de Medellín por el PVEM acusado “de violencia física que ejerció en contra de una mujer a finales de 2013”.



Uno más es Rafael Martínez Torres, candidato a la presidencia municipal de Ciudad Isla por el nuevo partido político Fuerza Social por México; refieren que “es acusado de violación, agresión y amenazas”.



Gabino Cruz Díaz, precandidato de Morena a la alcaldía de Amatlán de los Reyes; indican que fue “denunciado por agresión física a familiar y exparejas”.



Isaac Pérez Esparza, del PVEM, candidato a diputado federal por el distrito XI de Coatzacoalcos. Es “acusado de violación y abuso sexual”, señalan.



De Gustavo Márquez Aranda, del PAN, indican que es servidor público del Ayuntamiento de Tierra Blanca y que está “acusado por amenazar y agredir verbalmente durante manifestación a compañeras y tomar fotos de menores de edad sin su consentimiento”.



Y a Jesús Carranza Camacho, candidato de Movimiento Ciudadano a diputado federal por Veracruz, señalan que fue acusado “por abuso sexual con arma en mano”.