En Rancho Viejo peligran por socavón y Protección Civil prefiere ignorarlos

Vecinos de localidad de Rancho Viejo nuevamente denunciaron la omisión de autoridades municipales de San Andrés Tlalnelhuayocan para atender las afectaciones provocadas por un socavón registrado en la privada Durazno de la localidad antes mencionada.Los afectados declararon que, pese a que desde el 1 de septiembre reportaron ante Protección Civil tanto estatal como municipal la situación, ninguna autoridad acudió y fueron ellos quienes tuvieron que acordonar la zona de mayor peligro por propia cuenta.Relataron que días después, Protección Civil Estatal visitó la zona, tomó fotografías y fue hasta el 14 de septiembre que emitió un dictamen preliminar y delegó a la autoridad municipal continuar con el trabajo, sin embargo, ésta no atendió el llamado.Ante esta negativa y con los frecuentes aguaceros que agrandan cada vez más el socavón, este domingo 19 de septiembre los afectados se unieron y con sus propios recursos improvisaron una canaleta revestida de cemento para desviar un poco los escurrimientos de agua y así intentar detener que se deslave más el suelo.“Estamos sufriendo este socavón, la gente ya no puede dormir, esto ya es un peligro y un miedo, cada lloviznita se va uno o dos metros de tierra, la gente ya no puede dormir”, declaró Juan Hoyos Rivera.Los afectados reiteraron que, pese a que han acudido ante la autoridad municipal, no les han hecho caso.“Del presidente no hemos visto nada, siempre, siempre, a cada rato nos visitaba, pero ahorita no, ahorita dejó de visitarnos y ahorita es cuando necesitamos. Es más, ni la cara nos ha dado. Vamos, son 3 veces, 4 veces que hemos ido a municipio y no está”, agregaron.Debido a la magnitud de este socavón que ya alcanza una altura de casi 20 metros y ante el riesgo que representa para las más de 12 viviendas en la zona, los afectados acudieron nuevamente este lunes a Palacio Municipal a exigir una respuesta de las autoridades.Informaron que, tras insistir una reunión con el alcalde, David Ángeles Aguirre, fueron atendidos por el director de Protección Civil municipal, Pedro Isaí Méndez Álvarez y la directora de Obras Públicas, Verónica Castillo Castillo, quienes finalmente visitaron la zona y se comprometieron a elaborar un proyecto.Además, los vecinos se dijeron en la mejor disposición de ayudar con mano de obra y afirman que están conscientes de que tendrán que invitar recursos para salvar su patrimonio, sin embargo, no podrían realizarlo solos, por este motivo exigen el apoyo de autoridades.