En región Coatzacoalcos, se usaron casi todas las papeletas para Revocación

Más de mil 900 de las 2 mil papeletas disponibles para la Revocación de Mandato en Coatzacoalcos, fueron utilizadas durante la jornada de este domingo 10 de abril, confirmó el vocal ejecutivo del INE, Bulmaro Cruz Hernández.Al concluir las votaciones y durante la llegada de los primeros paquetes electores a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral cerca de las 20:24 horas, informó que en todo el Distrito se instaló el 100 por ciento de las más de 180 casillas en 4 municipios.Será durante la madrugada de este lunes cuando comiencen a conocerse los resultados oficiales y el nivel participación ciudadana, además de cuántos votaron si o no a la revocación.Con respecto a las quejas por parte de la población porque muchos no aparecían en las listas nominales, detalló que cerca de 6 mil ciudadanos no estaban en ellas pues no recogieron su credencial tras haber tramitado reposiciones o hacer cambios de domicilio."Hubo cortes en la lista nominal, se hace en cada proceso electoral, todos los ciudadanos que hicieron su trámite posterior al 15 de febrero y que no pudieron recoger el 2 de marzo no están en la lista y fueron más de 6 mil todo el Distrito", destacó.Cruz Hernández mencionó que durante la temporada de veda no hubo quejas.