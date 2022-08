En región Orizaba, algunos llevan hasta 11 años buscando a sus desaparecidos

En busca del apoyo de la población para lograr ubicar a sus seres queridos, mujeres que tienen a familiares desaparecidos realizaron una Jornada de Visibilización en conjunto con la Comisión Estatal de Búsqueda.Cecilia García Pacheco, integrante del colectivo Unidas por Amor a Nuestros Desaparecidos Córdoba, explicó que son personas principalmente de la zona centro las que buscan a sus hijos, esposos y hermanos desaparecidos en esta región, incluso, una mujer de Sinaloa que perdió a su hija, su yerno y su nieta en este lugar.“Queremos saber si alguien los ha visto que nos lo haga saber, es por eso que tenemos esta jornada y la gente nos haga saber si han visto a los nuestros”, comentó.Mencionaron que algunas tienen 11 años buscando ya a sus familiares sin que tengan respuesta, otras son de casos recientes, apenas poco más de un mes, por lo que pueden afirmar que el problema no ha terminado: gente de todas las edades sigue desapareciendo.Indicaron que tristemente han desaparecido bebés, personas de edad, con trabajo, sin trabajo, enfermas, sanas y esto puede ocurrir en cualquier circunstancia.Comentaron que por parte de las autoridades ven pocos o nulos resultados, por lo que sin perder la esperanza ellas realizan volanteo y búsqueda en fosas clandestinas, porque si nosotros como familiares no hacemos el trabajo, las autoridades no lo van a hacer.Apuntaron que aunque la identificación de restos sigue siendo muy tardada y tienen por ejemplo una compañera que encontró a su hija hace más de dos años, pero las autoridades no le entregan el cuerpo porque las autoridades no han realizado la prueba de ADN.Explicaron que su compañera sabe que es su hija porque donde estaban los restos estaban cosas personales.