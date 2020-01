En robo de medicinas, estarían involucrados delincuentes y empleados de Salud: SSP

La Policía Ministerial realiza las investigaciones del robo que se perpetró el pasado mes de diciembre en almacenes de SESVER de Xalapa y Veracruz, donde podrían estar involucrados trabajadores de Salud.



El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, no descartó lo anterior aunque reconoció que será la autoridad competente la que derivado de las carpetas de investigación deslinde las responsabilidades respectivas.



“Creemos que es una banda dedicada al cien por ciento al robo de medicinas. No cualquier criminal va a robar medicamentos y menos para una enfermedad tan difícil como es el cáncer. Creo que son bandas dedicadas a esto. No dudamos que pudiera haber gente dentro del hospital que les haya pasado información”, señaló.



Reconoció que las instalaciones donde sustrajeron los medicamentos para tratamientos contra el cáncer están bajo resguardo del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX); sin embargo, agregó que en caso de que se le solicite, la Secretaría brindará el apoyo en seguridad que sea necesario.



“Quien cuida los almacenes es el IPAX. Nosotros vamos a implementar más recorridos de vigilancia; estamos dispuestos, si el Secretario (de Salud) nos pide apoyo, nosotros lo damos. Hasta donde sabemos ellos tienen contratado el IPAX”, expresó.



“Se está llevando a cabo una investigación por parte de la Policía Ministerial donde va muy adelantada y esperemos que pronto se dé con los responsables. Pero es la Policía Ministerial la que se encarga de hacer las investigaciones y nosotros los encargados de dar con los responsables, hasta donde sé va muy avanzada la carpeta de investigación y ya tienen gente identificada”, apuntó.



Cabe recordar que al respecto, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconoció que este robo habría influido en la crisis por el desabasto de estos medicamentos para los pacientes con cáncer, por lo que el Estado está por adquirir un lote.



Refirió que por este hecho hay personas detenidas y donde además se busca endurecer las penas, en contra de quienes se dediquen al robo de medicamentos en territorio veracruzano.