En SSP no hay permiso a personal que busque candidatura a puestos de elección

Ante pandemia por COVID-19, la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), opera con 75% de su personal, por ello no se otorgarán permisos para quienes busquen cargos de elección.



Es así, que por el momento no se autorizan permisos con o sin goce de sueldo, informó el titular de la dependencia Hugo Gutiérrez Maldonado al aclarar que quien tenga intención de solicitar licencia para contender por un cargo de elección popular, tendrá que renunciar.



En conferencia de prensa que encabezó este sábado en el cuartel de “San José”, el funcionario expuso que quien renuncie podría ser recontratado en caso de solicitar su alta nuevamente, dependiendo de la conducta observada en el tiempo que laboró en la Secretaría.



Y es que explicó que en un departamento de las dependencias de SSP laboran alrededor de 4 personas y si una solicita permiso, el espacio se queda “congelado”, por lo que no se puede contratar a nadie más para suplir y cumplir con la actividad, de ahí la razón de que en este momento no hay autorización para permisos.



“Ahorita estamos en un estado de pandemia, yo tengo trabajando a la gente en un 75 por ciento del personal. Yo desde un principio tomé la decisión de que la gente que vaya a ir a un cargo, no es justo si en un departamento de cuatro personas, una persona se tenga que ir. A mí esa plaza ya no me la dan, esa plaza se tiene que quedar congelada mientras dure el procedimiento. Si las personas que se van no ganan y quieren regresar, y son personas que hicieron bien su trabajo, no les voy a decir que no. Pero sí que me den chance esos tres meses, dos meses, meter a alguien que haga la chamba”, explicó.



Y es que una empleada de la SSP adscrita a la Subsecretaría de Prevención de la dependencia y quien busca participar en el proceso electoral solicitó un permiso sin goce de sueldo para buscar contender por una candidatura sin embargo le fue negado, lo que generó diversas reacciones de sectores de la sociedad que calificaron el hecho de violencia política de género.



No obstante, a decir del Secretario de Seguridad no se trata de una situación de violencia de género, ya que insistió que se trata de un tema de falta de personal para cumplir con las acciones de la dependencia en cuestión.



“No se van a dar permisos, tendrían que renunciar y cuando terminen que regresen, así tan sencillo. Es injusto que otras personas tengan que hacer la chamba de las personas que se van. Todas las personas que tengan esas aspiraciones que me den esa plaza para yo meter a otra persona”, finalizó Gutiérrez Maldonado.