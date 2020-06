En su día de suerte, indigente halla zapatos nuevos en la basura, en Coatza

Hay días de suerte, como la tarde del lunes 1° de junio, pues fue precisamente ese día cuando Carlos Israel, quien vive en situación de calle, pudo estrenar zapatos tras una ardua búsqueda en la basura.



La verdad es que fue su día porque aquí en Coatzacoalcos, el camión de la basura pasa los lunes y a las 19:45 que andaba hurgando entre las bolsas de desechos, ya estaba a poco de que éstas fueran levantadas.



Cruzaba la calle Juárez con la caja bajo el brazo y sus mocasines negros bien puestos en los pies, cuando se le preguntó si los había sacado de la basura.



– Sí, es que tengo dones, dijo.



Añadió que a veces en la basura dejan muchas cosas buenas y él, tras encontrarlas las compone, al igual que Dios, “que hace milagros”.



"Sí me quedan, cada vez que necesito los busco y encuentro. Me he encontrado otras cosas. Traía una chanclas pero ya se me iban a romper".



Carlos Israel, de 40 años, presumió sus zapatos nuevos, dijo que les hace falta una plaquita de metal pero eso no le quita lo cómodos que son comparados con las chanclas rotas que tenía.



Comenzó a "pringar" y se tuvo que retirar. Tenía que seguir con sus investigaciones de planetas y composturas, con sus dones, de las cosas que están mal pero además, se le iban a mojar los mocasines y finalmente se marchó.