En su viaje en bicicleta a EU, colombiano fue atropellado en Veracruz

Omar Barón, colombiano que escapó de su país tras recibir amenazas de las FARC terminó por ser atropellado en carreteras veracruzanas cuando viajaba en bicicleta en su intento por llegar a los Estados Unidos.Omar, de 36 años, explicó que su salida obligada de su natal Colombia, se debió a causa de la violencia. Antes de partir, trabajaba como minero artesanal hasta que recibió amenazas por parte de un grupo disidente de las FARC.Fue así que se para conservar su vida, en agosto del año pasado salió de la capital colombiana y empezó su recorrido a pie por Sudamérica, Centroamérica y llegó a México, al estado de Chiapas, donde intentó regularizar su situación migratoria sin éxito.“Quedé a la deriva sin saber qué podía hacer y entonces vi la ruta más fácil. Toda mi vida he montado bicicleta y entonces dije me voy a comprar una bicicleta y me voy y pues que sea lo que dios quiera y así comencé en méxico en bicicleta”, dijo.Fue así como desde el estado fronterizo chiapaneco, salió en su bicicleta tras varias semanas e trabajo, forma en la que intentaría llegar a los Estados Unidos con la firme intención de solicitar asilo político.Desafortunadamente, el pasado 4 de enero Omar fue atropellado sobre la carretera federal Matamoros-Puerto Juárez 180, a la altura de La Mancha, municipio de Actopan.“Cuando yo volteo a mirar hacia atrás pues lo primero que veo es un camión impactándome, de ahí dije me mató, me mató, y quedé abajo del camión, entonces ya cuando quise salir esta pierna estaba prensada entre la bicicleta y la parte del chasis”.Tras el accidente perdió su camping, su mochila, su celular y también su bicicleta.Fue entonces que la organización “Enlace Bikers México” conoció el caso y decidió apoyarlo con comida, ropa y un lugar para recuperarse de las lesiones.La agrupación lanzó una campaña en su página de Facebook con el fin de apoyar a omar para que pueda comprar una bicicleta y recuperar algunas pertenencias.“Mi trayecto es nunca dejar de ser el mismo, si puedo recuperar mi bicicleta por medio del seguro seguiré rodando, eso no quiere que me va a truncar mi sueño de seguir, pues a darle con todo, llegar a los estados unidos para pedir asilo político”.El cicloviajero que huyó de la violencia en su país sabe que perdió lo material pero no las ganas, por lo que ahora espera recuperarse pronto de las lesiones y que le den el alta médica para volver a intentar cumplir su sueño americano.Aunque asegura no intenta dar molestias y se siente frustrado al no poder moverse por la lesiones en su pierna, Omar Barón espera que autoridades mexicanas sepan su caso para que le brinden al menos libre tránsito por el país para poder llegar a la frontera.