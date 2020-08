En Tamiahua habrá multas de hasta 20 mil pesos a “desobedientes” con COVID

Con sanciones administrativas desde los 500 hasta los 20 mil pesos, la alcaldesa de Tamiahua, Citlali Medellín Careaga dio a conocer las sanciones económicas que se aplican desde este 3 de agosto a todo ciudadano que incumpla con medidas restrictivas para evitar el contagio de coronavirus.



En conferencia de prensa virtual, la presidenta municipal explicó que esta decisión se tomó en común acuerdo con los integrantes del consejo municipal de salud, como parte de las estrategias del bienestar comunitario para evitar que incrementen los contagios y la propagación del coronavirus.



Las multas oscilan entre los 259 a los 500 salarios mínimos a quien no use cubrebocas en espacios públicos o comerciales deberá cubrir el monto de 500 pesos; de igual manera para el usuario y conductor del transporte público que no acate esta indicación.



Para quienes lleven a cabo eventos sociales, religiosos o deportivos, donde se exponga el riesgo a la aglomeración de personas, son 12 mil pesos de multa; en cuanto a los protocolos funerarios, los dolientes deberán pagar hasta 20 mil pesos.



En cuanto al comercio, para los propietarios de locales que no implementen acciones de desinfección, pese a ser informados previamente, tendrán que pagar 5 mil pesos; de igual manera para los prestadores de servicios que violen las medidas restrictivas.



Sobre el tránsito, los conductores de vehículos con placas de circulación foránea, deberán pagar hasta 5 mil pesos por no haber tenido autorización previa. Al conductor que utilice su vehículo para introducir a personas que provienen de otros lugares, será objeto de sanción por 10 mil pesos.



En el acuerdo que tuvieron integrantes del consejo municipal de Salud en Tamiahua, se estableció que quien haya violado las medidas quedará sin acceso al servicio médico y uso de ambulancia municipal, así como el beneficio del uso de un ventilador mecánico para respirar.



En cuanto a las medidas para habitantes de las comunidades rurales, se informó que hasta las autoridades auxiliares podrán ser acreedores a una sanción de 20 mil pesos por no informar previamente a las autoridades municipales.



De no cumplirse con el monto de sanción aplicada en un lapso de doce horas, de acuerdo a la desobediencia de las medidas restrictivas, se aplicará un arresto administrativo con un tiempo mínimo de 12 horas.



En cuanto al comercio que incumpla con la sanción administrativa, entonces se procederá a la clausura permanente del negocio. Para los prestadores de servicios, se les retirarán los permisos para ejercer la actividad económica en Tamiahua.



Esto es parte de las estrategias que el consejo municipal de Tamiahua pone en marcha desde este día, hasta que las autoridades de la Secretaria de Salud determinen que en el estado de Veracruz cambia el semáforo epidemiológico para una nueva normalidad.