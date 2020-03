En Tamiahua ya estamos en otra fase; no voy a esperar a que me den indicaciones: Alcaldesa

En Tamiahua ya estamos en otra fase, expresó la Alcaldesa Citlali Medellín Careaga, al anunciar que se prepara un plan de contingencia económica para la población, se compran insumos de abarrotes, así como carne, pescado y frutas, para que todos los tamiahuenses tengan alimentos durante el periodo de aislamiento total, el cual prevé se inicie en una semana en su municipio.



Durante entrevista, la presidenta municipal, dijo que le bastó con que se registraran casos positivos de Coronavirus en el Estado de Veracruz, para considerarlo suficiente y decidir “blindar” su demarcación.



En este sentido explicó que Tamiahua es un pequeño municipio que no cuenta con infraestructura hospitalaria, no hay una sola clínica para hacer frente al COVID-19.



“No tenemos manera para, en un determinado momento de contingencia, atender gente o salvar gente, ni poder hacer absolutamente nada. Si llegase a haber un contagio en este municipio, tendríamos que canalizarlo a Tuxpan y aun así allá tampoco creo que tengan las herramientas suficientes para atender esta pandemia”, puntualizó.



Esa fue la razón por lo que la Presidenta Municipal decidió “blindar” Tamiahua y restringir el acceso al mismo, además del ingreso a playas y la indicación del mayor aislamiento posible desde que se registraron casos positivos en la entidad.



Y es que refirió que por ser un municipio pequeño con entradas de acceso que se pueden controlar, se puede prevenir que personas de otros estados ingresen, ya que pudieran generar contagios.



Esta medida, ha causado disgusto en las personas que visitan Tamiahua, pero es preferible aceptar la molestia, sostuvo.



“Es normal que la gente no logre discernir lo que está pasando a nivel mundial y lo que va a pasar en este país. Entendemos que hay mucha gente todavía necia, que no entiende, no dimensiona y no comprende lo que viene. Pero nuestro deber es informarlos y en mi cargo de primera autoridad y mandataria de este municipio, mi deber y obligación es salvaguardar la vida de las y los tamiahuenses”, sostuvo.



Por ello, aceptó que se han tomado decisiones drásticas, tal vez extremas y radicales para blindar el municipio, ya que ingresa mucha gente de otros estados y no se puede saber si portan el virus, porque este se anida 14 días en el cuerpo sin que se registren síntomas.



Es así que explicó, que aun viendo un cuerpo sano, éste podría ser portador del virus y propagarlo, de manera que no se puede correr el riesgo de permitir el ingreso de la gente sin ningún control, ya que en unos días podrían presentar síntomas, estando adentro del municipio.



“Estoy en la fase de que ya no me importan las críticas”, sostuvo al agregar que en estos momentos lo que le ocupa es ver la manera de adquirir insumos para el aislamiento total que se espera en las próximas semanas en el país y quizá en una semana en el municipio.



Al referir que el deber de la Alcaldía es garantizar los alimentos a todas las familias, informó que en reunión con Cabildo se decidió ampliar y modificar los recursos del Ayuntamiento destinados en el Fondo de Aplicaciones Múltiples (FAM), para con ese recurso comprar insumos.



Es así que el Ayuntamiento ya hizo la compra de varias toneladas de insumos para abarrotes como frijol, arroz, aceite y todo lo necesario para que la gente tenga despensa en su casa.



También, adelantó que ya se organizan con algunos ganaderos para la adquisición de carne, con las pescaderías para compra de pescado y camarón y con los citricultores para comprarles las naranjas que van a distribuir.



De igual modo, aseguró que ya se preparan con un plan de contingencia económica, “para ver cómo vamos a apoyar a la población en las semanas más difíciles, yo ya estoy en la otra parte”.



Al respecto de las críticas que pudiera recibir por no acatar las indicaciones de las fases en que se encuentra el país y el Estado con respecto a la contingencia por coronavirus, dijo que no puede esperar indicaciones cuando sabe que su responsabilidad es velar por el bienestar de los ciudadanos.



“De verdad, nosotros ya estamos en otro nivel de lo que pueda indicar el Gobierno federal, yo no voy a esperar a que el Gobierno estatal o federal me den respuesta y mucho menos esperar qué indicaciones me van a dar, porque esto supera a todos los niveles de gobierno. Creo que cada Alcalde debe hacer lo propio, porque nosotros tenemos la responsabilidad de nuestro municipio”.



Para finalizar, señaló que este es un tema de valor y de afrontar la realidad, mismo que le faltó al Gobierno federal, quien no muestra una respuesta o acciones favorables para los mexicanos, por lo que insistió que son los Alcaldes quienes deben responder y tomar acciones para los ciudadanos que confiaron en ellos.