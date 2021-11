En Tecnológico de Alvarado, no pagan su bono a docentes

En demanda del pago de un bono de productividad, docentes del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado se manifestaron en la zona centro del puerto de Veracruz, afirmando que son 28 los profesores afectados a quienes les deben alrededor de 2 millones de pesos.Explicaron que dicha gratificación se entrega a los docentes e investigadores que cumplen con la evaluación de desempeño en donde se califica su trabajo en docencia, investigación, gestión académica y vinculación.De todos, sólo 28 lograron ser acreedores pero debido a que los directivos del plantel no realizaron los trámites ante la Secretaría de Educación Pública y ante el Tecnológico Nacional de México.“Por la omisión de un documento que no es competencia de los docentes, pero por ese documento no obtuvimos el resultado positivo, pedimos la intervención de las autoridades para que nos apoyen para obtener ese recurso que es el resultado de un arduo trabajo”, dijo Emmanuel Zenén Rivera, docente e investigador.Los docentes pidieron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que intervenga para que les sea entregado el pago.Señalaron que ésta no es la primera situación que se presenta con la administración actual, a quien han expuesto la demanda del bono pero no han tenido respuesta.“No somos autoridad para pedir la renuncia del director, ya son varios los problemas que se han presentado y por eso venimos aquí a solicitar la intervención de la máxima autoridad en el Estado para que se hagan las gestiones pertinentes”, finalizaron.