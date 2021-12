En temporada decembrina se elevan suicidios; Córdoba y Fortín registraron 3 este mes

Córdoba y Fortín registraron este mes en total tres suicidios, fueron dos hombres y una mujer de 26, 28 y 34 años de edad respectivamente, la última era médico que laboraba en el hospital rural de Coscomatepec.De acuerdo al director de la Cruz Roja, Jorge García Pérez las personas que sufren depresión dan señales de alerta, hay mensajes o focos rojos de que algo no está bien, por lo que hizo un llamado a las familias para que estén pendientes si tienen algún caso de depresión en casa.Mencionó que es en esta temporada decembrina cuando se eleva la cifra de atenciones por intento de suicidio, lamentablemente hay ocasiones en que los paramédicos solo llegan a constatar que ya no tienen signos vitales."Mucha gente se quedó sin trabajo por la pandemia y no se recuperó, otros más perdieron algún familiar y no saben enfrentar su soledad, hay muchas situaciones que terminan en tragedia".Al mes, en esta delegación se anota al menos un intento de suicidio y en el último semestre la mayoría eran hombres entre 25 y 45 años de edad.Reiteró a las familias que estén pendientes de sus familiares, que no los dejen solos o sin atención médica.