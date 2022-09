En Tepetzintla, al norte de Veracruz, exigen renuncia de Síndica y Regidor

Un total de 17 comunidades de Tepetzintla exigen la renuncia de la síndica de ese cabildo, Martha Angélica Cristobal Lotina, así como del regidor José Méndez Hernández.A nombre de los agentes municipales, Alicia Santiago de la Cruz, sostuvo que tanto la síndica como el regidor único han observado “mal comportamiento”, de ahí que llegaran hasta el Congreso del Estado para solicitar la intervención de este poder.“Nosotros ya estamos desesperados porque ellos no han querido firmar los documentos de las obras que se están realizando”, sostuvo.Ejemplificó que en una de las comunidades se inauguró, hace dos meses, una obra de ampliación de red eléctrica “pero no tiene el alumbrado público porque simplemente la síndica no quiere firmar”, acusó.La agente municipal dijo que la negativa de la síndica versa en que presuntamente la documentación de las obras no se entrega en tiempo y forma y además pretexta que estas son de mala calidad.Sentenció que las firmas de la síndica son necesarias para trámites, en este caso, ante la Comisión Federal de Electricidad.La falta del alumbrado público, destacaron, afecta a unas 16 familias, y aunque son comunidades pequeñas, es un servicio necesario.“Nosotros le pedimos, los 17 agentes y subagentes que firme bajo protesta pero aun así dijo que no va a firmar, que le hagamos lo que queramos pero ella no va a firmar”.Por estos hechos, las 17 comunidades exigieron la destitución “absoluta” de la síndica y el regidor, pues con dichas actitudes, no se subsanan las necesidades de los pobladores y hacen quedar mal a los representantes.Los agentes recriminaron que todas las obras del municipio estén a medias, sin la intervención del presidente municipal.