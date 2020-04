En tianguis de Xalapa, sólo venderán productos perecederos y comida

Líderes de los distintos tianguis de Xalapa, anunciaron que tras un acuerdo con el Ayuntamiento, sólo permanecerán vendedores de productos perecederos y puestos de comida.



La secretaria general de la delegación de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Olga Morales del Valle, dijo después de un diálogo con autoridades de comercio municipales y para proteger a los comerciantes y a los ciudadanos por la pandemia del COVID-19, a partir de los próximos días ya no podrán colocarse ambulantes que no ofrezcan productos de primera necesidad.



"Se quedan nada más los compañeros que venden puras cosas perecederos. Los compañeros chachareros y que venden ropa en los tianguis, el próximo domingo se les avisará que ya no se pueden instalar".



Así también, los tianguis y mercaditos que en su mayoría venden ropa, artículos de limpieza, zapatos, y otros artículos, se les va a restringir la venta, indicó Juan Hernández Rebolledo, uno de los líderes.



Mencionó que el acuerdo con el municipio fue que se suspenderán algunas ventas hasta que termine la contingencia, esperando que de manera inmediata les lleguen apoyos, pues muchas familias se quedarán sin comer.



"Esperemos que sus cálculos no fallen. Si no se van a morir de coronavirus, se van a morir de hambre. Se van a suspender en el Colón, Leyzeguí, el que se pone en Auto Zone, en la Hernández Castillo, quedará pues gente de perecederos".



Reiteraron la petición de apoyo para los tres entes de gobierno, pues son miles de personas las que se quedarán sin trabajo, y por lo tanto, sin ingresos económicos.