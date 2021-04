En un año de pandemia, más de mil alumnos se dieron de baja de UV

De marzo de 2020 a marzo de 2021, durante la contingencia sanitaria por COVID-19, más de mil estudiantes en la Universidad Veracruzana (UV) se dieron de baja, truncando sus estudios universitarios de forma temporal o definitiva.



De acuerdo con datos de la Dirección General de Administración Escolar, en total 494 estudiantes solicitaron baja temporal y 528 lo hicieron de forma definitiva, es decir, mil 22 universitarios en total.



La baja temporal la solicitaron 236 alumnas y 258 alumnos; la definitiva fueron 259 mujeres y 269 hombres.



De acuerdo con la UV, la región universitaria más afectada es la de Xalapa, prácticamente con la mitad de deserciones con 509, de las cuales 303 son temporales y 206 definitivas.



La región de Veracruz registró 183 bajas de las cuales 91 son temporales y 92 definitivas; la región de Poza Rica-Tuxpan 117, de las cuales 38 son temporales y 79 definitivas.



La región Orizaba-Córdoba tuvo 104 bajas, de las cuales 26 son temporales y 78 definitivas y la de Coatzacoalcos-Minatitlán tuvo 36 bajas temporales y 73 definitivas.



En cuanto a las licenciaturas con más deserciones en primer lugar está Derecho, con 50 bajas, de las cuales 33 son temporales y 17 definitivas; seguida de Ingeniería Civil con 41 bajas, 11 temporales y 30 definitivas, así como Psicología, con 24 bajas temporales y 17 definitivas.



Otras carreras que superaron las 30 deserciones, entre temporales y definitivas, son Cirujano Dentista; Enfermería; Ingeniería Química; Médico Cirujano; Pedagogía; Contaduría; Arquitectura y Administración.



De acuerdo con la institución, la mayoría de las bajas se registraron entre alumnos de entre 19 y 21 años, aunque hay deserciones desde los 17 a los 54 años de edad.



Apenas el pasado miércoles 31 de marzo, la rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara González, reconoció que se incrementó el porcentaje de deserción escolar ante la pandemia, aunque se suspendieron las actividades presenciales



“Sí reconocemos que hay un problema de deserción y seguramente es mayor que en tiempos normales, no tengo los datos y no quiero darles una información incorrecta. La Secretaría Académica dio una información hace como un semestre y no era tan grave como en otros tiempos, no era tan grave pero no dudo que esta deserción se haya incrementado y seguramente habrá jóvenes que piensan 'me doy de baja en este momento y regresaré cuando sea presencial', eso lo vamos a ir sabiendo paulatinamente”, explicó sobre el tema.