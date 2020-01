En una noche, roban preescolar, primaria y telesecundaria, en Tepetlán

En una sola noche, delincuentes obtuvieron un triple botín luego de robar electrónicos, dinero, equipo de cómputo e incluso golosinas de tres planteles escolares en la cabecera municipal de Tepetlán.



Es el caso del centro preescolar "Arcoíris", la primaria "José Morelos y Pavón" y la telesecundaria "Francisco I. Madero", de donde los responsables saquearon proyectores, equipo de sonido, micrófonos, impresoras, computadoras y un proyector multimedia, con un monto aproximado de 200 mil pesos.



En voz de uno de los pobladores, los docentes abrieron los tres planteles, uno al lado del otro, antes de las 8:00 horas de este viernes para iniciar el Consejo Técnico, sin embargo, en ese instante notaron el hurto y dieron aviso a la Policía Municipal.



Sin embargo, el hecho no causó sorpresa a los profesores, toda vez que ocho días antes, delincuentes ingresaron a la telesecundaria, en donde forzaron la reja.



En esta ocasión, los delincuentes nuevamente allanaron y se robaron ingresos de la cafetería, además de yogures, refrescos y galletas.



"En las tres escuelas hicieron lo mismo. Ahora arribó la (Policía) Municipal y pidieron a los compañeros maestros no ingresar a los salones para la investigación", relató.



Señaló que a raíz del robo en la telesecundaria, promovieron queja ante las autoridades locales; sin embargo, dicha querella no reporta avances.



"Estamos reportando a las autoridades y a la Secretaría de Educación que nos apoye e intervenga porque nos desvalijaron", indicó.



Tampoco ha habido rondines ni patrullajes de parte de la Policía Municipal y el barrio donde se ubican los planteles es uno de los menos vigilados.



"Que el Secretario de Educación intervenga para apoyar a las escuelas", demandó.