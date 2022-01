En UV, protocolos para evitar contagios de COVID-19 son mínimos, critica

Estimado Director de Al Calor Político, reciba mis mejores deseos de bienestar para este año que apenas empieza para usted y su equipo de trabajo, además, agradeciéndole como siempre la oportunidad que nos da al público en general de poder expresar nuestros puntos de vista y en su caso denuncias sobre puntos que se consideran de interés general o en algunas ocasiones particular.Es por eso, que por este medio quisiera expresar mi sorpresa y repudio para con las autoridades de la Universidad Veracruzana, llámese Rectoría y sus subalternos “administradores” de las distintas dependencias que la conforman, esto con base al actuar que tienen para afrontar la pandemia que estamos viviendo en nuestro país y el mundo.Como todos sabemos se ha presentado una nueva variante del virus COVID-19 denominada por los expertos OMICRON, una variante más contagiosa y constante, para muestra hay que ver las estadísticas que a diario se presentan por el Gobierno Federal, ha habido contagios de hasta 50 mil en un día. Es por eso, que me sorprende el actuar de las autoridades universitarias para enfrentar la contingencia sanitaria. Me baso en que como usted y su equipo de trabajo lo podrán constatar, dentro de los recintos universitarios se han venido dando casos de contagios de más de una persona en una dependencia.Los protocolos que existen son mínimos, en el caso de los trabajadores administrativos, técnicos y manuales, el exigir los elementos necesarios para poder enfrentar dentro de nuestro centro laboral el posible contagio, es prácticamente una plegaria. No existe personal capacitado que pueda realizar el protocolo debido a la entrada a laborar, tiene que haber un contagio para que las autoridades envíen a “sanitizar” las dependencias, tenemos que estar constantemente con los administradores para que cumplan y exigir lo que establece nuestro Contrato Colectivo de Trabajo e incluso la propia Ley Federal del Trabajo, NO EXISTE CULTURA DE PREVENSIÓN.Como lo dije anteriormente tiene que haber un contagio de algún trabajador para que se manden a desinfectar las áreas de trabajo, hay casos, en que la o el administrador al enterarse de algún caso de contagio, solo manda a “sanitizar” el área que ocupa ese trabajador, pero no en si toda la dependencia como debería ser.Considero que, si las autoridades universitarias realmente están preocupadas por sus trabajadores, deberían a enviar a “sanitizar” diariamente las dependencias, porque si el Rector ha dicho que se regresa a clases presenciales en el mes de Febrero sin duda alguna que lo tendrá que hacer. Como usted recordará la anterior administración de la Rectoría se jactaba de que se tendrían las condiciones necesarias para un retorno seguro a labores, cosa que solo fue una falacia, falacia que aún sigue vigente.Es cierto que nosotros como trabajadores también debemos comprometernos a seguir al pie de la letra los protocolos establecidos ante esta pandemia, también es cierto que el patrón está obligado a darnos los elementos necesarios para poder cumplir con esos protocolos, fuera de nuestra dependencia es obligación de todo ciudadano mantener cuidados extremos a fin de evitar la propagación del virus.Es por eso que escribo a su importante medio de comunicación para concientizar a la Rectoría sobre la importancia de seguir los protocolos ya establecidos y establecer permanentemente la cultura de la prevención mandando a desinfectar o “sanitizar” las diferentes dependencias que conforman a nuestra Institución Universitaria.AtentamenteNombre (...)Tel (...)