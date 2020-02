En Veracruz, "cada año habrá temperaturas más altas, es un hecho”

El meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Veracruz, Federico Acevedo Rosas, previó una posible sequía grave este año, toda vez que municipios iniciaron 2020 con algún grado de sequía.



"Estamos iniciando, independientemente de lo que haya llovido las últimas semanas, de todas formas el Estado inició con municipios bajo condiciones de algún grado de sequía. La situación es más adversa comparada con años pasados", dijo.



Al acudir a la Reunión ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil "Incendios forestales", en Coatepec, indicó que cada año hay temperaturas más elevadas pues los inviernos están siendo menos fríos.



"Cada año habrá temperaturas más altas, eso ya es un hecho, los inviernos están siendo menos fríos, lo que daría lugar a que la primavera sea mas cálida pues a veces no llueve mucho", señaló.



No obstante, aunque también dijo que se prevé que los meses de abril y mayo sean especialmente calurosos, se debe trabajar en la prevención de los incendios forestales, los cuales son provocados por el hombre.



"Es una zona donde se dan (los incendios). Abril y mayo son meses más cálidos y el 99 por ciento son provocados por el ser humano, si el panorama no es bueno como el año pasado en que Veracruz tuvo la peor sequía de la última década, serán meses más complicados. Pero cuando hay una buena prevención de que la población no debe hacer ciertas actividades, se pueden evitar", finalizó.