En Veracruz, INEGI pagó $69 mil en sueldos “no justificados” por el Censo 2020

Una auditoría aplicada al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) exhibió el pago no justificado de sueldos y prestaciones por 69 mil 710 pesos en Veracruz durante 2020.De acuerdo con la Auditoría A-010/2021, realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) a la Coordinación Estatal Veracruz, el INEGI pagó salarios a personal eventual contratado exclusivamente para el levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2020.Sin embargo y como lo consta el resultado número 3 de la Auditoría, el INEGI incurrió en un inadecuado mecanismo de control para el respaldo e integración de los expedientes del personal del Censo 2020, al no existir un “resguardo digital” de los trabajadores y las trabajadoras eventuales encargados de censar a los veracruzanos.Así, de una muestra de 297 exservidores públicos, 139 no presentaron 176 documentos requeridos por la Coordinación Estatal para validar su expediente.Esto es, el personal no presentó la correspondiente acta de nacimiento, o bien, la Clave Única de Registro de Población (CURP), Identificación oficial, Constancias de nombramientos, consentimiento para que los datos del trabajador aparezcan en la página oficial, designación de beneficiarios de sueldos y prestaciones no cobradas; informes de actividades, renuncias, actas y resolución administrativa y constancia de liberación de adeudos.“De las 40 personas servidores públicos que no entregaron el informe de actividades se determinó que no tienen el soporte documental para justificar los trabajos realizados durante el periodo laborado, por lo que el importe de 69 mil 710 pesos, erogado por estas personas ex servidores públicos, no se encuentra debidamente justificado de conformidad”, acusa el INEGI.