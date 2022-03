En Veracruz, medicamentos para VIH/SIDA no llegan a tiempo a quienes lo necesitan: activista

Una lenta distribución de medicamentos por parte del sector salud federal ha generado problemas para aquellas personas que padecen VIH/SIDA pues si bien el estado de Veracruz no tiene desabasto, los productos llegan con mucho retraso. Así lo reconoció Alejandro Mendoza, presidente de la fundación “Sí a la Vida”.Mendoza indicó que el IMSS o la Secretaría es Salud sí cuentan con los medicamentos pero no son distribuidos en tiempo y forma, lo que afecta la salud de quienes los necesitan.El entrevistado acudió a la feria de la salud organizada por el Ayuntamiento de Córdoba que inició este martes y concluirá el viernes, con horario de 8:00 a 15: 00 horas.En la feria tienen suficientes pruebas rápidas de VIH/SIDA para aplicar a la población interesada, donde Alejandro Mendoza reconoció que hay mucha participación, incluso de parejas que acuden juntas al módulo.Finalmente celebró que los jóvenes han perdido el miedo de acercarse a solicitar información y de cuidarse más para no contraer alguna enfermedad de trasmisión sexual.