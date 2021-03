En Veracruz Puerto, toca vacuna a quienes no pudieron ir en su día

Este miércoles, se activó la vacunación de COVID-19 en los módulos instalados en la ciudad de Veracruz para los adultos mayores que no acudieron a aplicarse la dosis en sus días asignados.



Se registra menor afluencia que en los días calendarizados por inicial del apellido y serán los últimos dos días de vacunación. Según lo estimado, este miércoles 17 y jueves 18 son para los rezagados.



De entre quienes acudieron, algunos afirman que no pudieron acudir en su fecha porque estaban de viaje o enfermos.



"Me sentía mal y no pude venir. Hoy es la última oportunidad y la voy a aprovechar", dijo Emilia.



"No puede venir, andaba yo fuera. Ya ahorita con los rezagados ya venimos, de todos modos sí hay bastante gente y el sol está fortísimo", señaló Luz del Carmen Gómez.



"Andábamos fuera, ya entre hoy y mañana", justificó Clara Luz.



Algunos llegaron desde temprano y la fila empezó a fluir, por momentos se hacía aglomeración pero avanzaba constantemente.



"Dicen que ya mañana se acaba la vacunación y la verdad yo no sabía ni por dónde", indicó Lourdes Pérez.



"Ya venimos preparados para la vacuna, bien y tranquila, no pasa nada. No pude venir porque fueron poquitos días y ahora nos están dando la oportunidad y hay que aprovecharla", dijo Lilia.



Los módulos estarán operando hasta las 18:00 horas.